سرنوشت منتخبان دانشگاه آزاد برای هیئت امنا/ معرفی اعضا الزامی است

دکتر منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان تشکیل هیئت امنای جدید دانشگاه آزاد گفت: به مجردی که این افراد معرفی شوند، با توجه به اینکه اعضای منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی هم معرفی شده اند، می توانند هیئت امنای جدید را تشکیل دهند.

وی درباره تایید یا معرفی اعضای معرفی شده از سوی هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این موضوع نیاز به تفسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد و باید در جلسه درباره این موضوع بحث کنیم.

به گزارش مهر، اولین جلسه سال 90 هیئت موسس دانشگاه آزاد به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه در محل دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. بر اساس تصمیم هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی و حمید میرزاده برای عضویت در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می شوند.

براساس ماده 10 اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی اعضای هیئت امناء عبارتند از 3 نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 3 نفر از اعضای هیئت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون وی، رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امناء).

به این ترتیب بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با 10 نفر تشکیل می شود. کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و عبدالله جاسبی به عنوان دبیر هیئت امناء اعضای حقوقی هیئت امنای دانشگاه آزاد به پیش بینی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.



شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولین جلسه این شورا در دهه 90 که سه شنبه 23 فروردین ماه 90 برگزار شد از میان 22عضو هیئت علمی پیشنهادی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به انتخاب 3 نفر از آنها برای عضویت در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی کرد. فرهاد دانشجو، بهمن یزدی صمدی و فریدون عزیزی بر اساس نتیجه انتخابات برگزار شده در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی جای گرفتند.



با تصمیم جدید هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی نیز سه تن از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی برای عضویت در ترکیب جدید هیئت امنای این دانشگاه مشخص شدند و به این ترتیب ترکیب هیئت امنای جدید دانشگاه آزاد تکمیل شده است.