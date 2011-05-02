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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۲۴

نمایشگاه کوچه های بنی هاشم در کرمان گشایش یافت

نمایشگاه کوچه های بنی هاشم در کرمان گشایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: دبیر مرکز دارالثقلین دانشگاه شهید باهنر کرمان از گشایش نمایشگاه کوچه های بنی هاشم در این دانشگاه خبر داد.

محمد میمند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: همزمان با ایام فاطمیه نمایشگاه بزرگ کوچه های بنی هاشم در محوطه دانشگاه شهید باهنر کرمان راه اندازی شد.

وی افزود: این نمایشگاه با همکاری مرکز دارالثقلین دانشگاه شهید باهنر و نهاد رهبری این دانشگاه برپا شده است.

میمند خاطرنشان کرد: این نمایشگاه که سعی دارد گوشه ای از محله های مدینه و خانه حضرت زهرا(س) را به نمایش بگذارد از روز گذشته آغاز بکار کرده است و طی 10 روز پذیرای دانشجویان است.

وی گفت: مسجد النبی، درب سوخته و قبرستان بقیع از جمله مهمترین بخشهای این نمایشگاه هستند.
 

کد مطلب 1303324

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