خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: کتاب "تاریخ هنر" از مجموعه a very short introductionانتشارات آکسفورد است که به رغم حجم کم، حاوی اطلاعاتی جدید و بسیار بوده و مطالب آن نه چندان ابتدایی و مقدماتی و نه خیلی پیچیده و تخصصی است.

این کتاب کوچک و مختصر، وسیعترین طیف ممکن از هنر را که انتظار می‌رود در گالریها و موزه‌ها دیده شوند، پوشش می‌دهد و در واقع دیباچه‌ای بر مباحث و مسایلی است که روی هم رفته شاخه تاریخ هنر را می‌سازند و از دلمشغولیهای اصلی و تاریخ هنر برآمده‌اند که ارزش‌گذاری، دسته‌بندی، تفسیر، توصیف و تفکر درباره آثار هنری را شامل می‌شوند.

کتابهای سنتی تاریخ هنر معمولاً بر دوره‌ها و سبکها تأکید دارند و بر تولید فرآورده‌های هنری غربی تمرکز می‌کنند حال آنکه این کتاب بر آن است تا چنین شیوه‌های سنتی نگرش به هنر و نوشتن درباره آن را مورد چالش قرار دهد. از این روی دینا آرنولد کوشیده است تا در این اثر خود نمونه‌هایی را به عنوان مثال و نماد برگزیند که به لحظات تاریخی و فرهنگهای متفاوت تعلق دارند، هر چند این نمونه‌ها به "هنر نخبه" تعلق دارند یعنی آن دسته از آثار هنری که معمولاً در موزه‌ها و گالریها یافت می‌شوند.

مؤلف بحث خود را در این کتاب با طرح این پرسش بنیادین آغاز کرده است که "تاریخ هنر چیست؟" و از این منظر بر آن است تا میان تاریخ هنر از یک سو و درک و نقد هنر از سوی دیگر تمایز قائل شده و دامنه گسترده‌ای از مصنوعات را مورد بررسی قرار دهد که در این حوزه دخیلند و نشان دهد که این آثار چگونه در طول تاریخ تغییر کرده‌اند.

وی در فصل دوم به بررسی تأثیر متقابل زبان و تصویر پرداخته و نشان می‌دهد که کتابهای تاریخ هنر چگونه نوشته شده‌اند و چه تأثیری بر خود هنر و تاریخ هنر گذاشته‌اند. اهمیت گالریها و موزه‌ها یا به طور کلی، شیوه‌های عرضه تاریخ هنر، موضوع فصل سوم است که شمایی از گسترش مجموعه‌ها، از گنجینه‌های حاصل از کنجکاویها گرفته تا حامیان و مجموعه‌داران خصوصی و غیرخصوصی امروزی را در بر می‌گیرد.

فصل چهارم این کتاب به رابطه هنر و تفکر اختصاص دارد و تأثیر مکاتب مختلف فلسفی و نظریه روانکاوی بر شیوه‌های تفکر درباره تاریخ هنر و نقش، معنا و تفسیر هنر را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این فصل اندیشه‌های متفکران مهمی چون هگل، مارکس، فروید، فوکو ودریدا به اختصار مطرح شده تا نشان داده شود که چگونه این متفکران با تاریخ هنر ارتباط برقرار کرده و چگونه آرای آنان به ظهور بررسیهای اجتماعی از تاریخ هنر و برداشتهای فمینیستی از آن منجر شده است.

پنجمین فصل کتاب به بررسی معنا در هنر، به ویژه به کیفیت و انواع بازنمایی و کاربرد شمایل‌نگاری یا نمادگرایی در آثار هنری در طول تاریخ می‌پردازد و در نهایت فصل ششم از رسانه‌ها و تکنیکهای مختلف آفرینش آثار هنری بحث کرده است.