کتاب «معارف انقلاب» پیرامون دیدگاه های مقام معظم رهبری رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول واحد تاریخ شفاهی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بعداز ظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از کتاب معارف انقلاب اظهار داشت: این کتاب گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص انقلاب اسلامی است که در طول 20 سال گذشته در سخنرانی ها و مراسم های مختلف و خطبه های نماز جمعه بیان شده است.



حجت الاسلام سعید فخرزاده ادامه داد: بیانات مقام معظم رهبری در این کتاب به 400 فراز تقسیم شد که هر فراز آن از زوایه خاصی به انقلاب اسلامی پرداخته است.



وی با اشاره به بخشهایی از این کتاب گفت: تحلیل حاکمیت دوران ستمشاهی، مبارزات ملت ایران به رهبری امام خمینی(ره)، ویژگیهای رهبری امام خمینی(ره)، توطئه هایی که دشمنان برای انقلاب اسلامی تدارک دیده بودند، وظیفه مردم و نسل های آینده در حفظ انقلاب اسلامی و... از جمله مطالب ارائه شده در این کتاب است.



فخرزاده تاکید کرد: محتوای این کتاب ترسیم همه جانبه و چند بعدی از انقلاب اسلامی است، آن هم از زبان شخصیتی که در طول 50 سال عمر نهضت اسلامی از ارکان انقلاب بودند و در مراحل مختلف نقش اساسی داشتند و در حال حاضر هم سکان انقلاب با دست باکفایت ایشان اداره می شود.



این کتاب که حاوی هزار و 49 صفحه است، به کوشش علیرضا مختارپور قهرودی و از سوی انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی منتشر شده است.



مروری بر فهرست و مطالب این اثر ارزشمند به خوبی نشان دهنده جامعیت و همه جانبه نگری گوینده در تحلیل این انقلاب عظیم است که با دقت کامل و تحلیل دقیق به تمامی ابعاد و زوایای انقلاب از جمله تحلیل دوران حاکمیت طاغوت و ویژگیهای آن دوران، رهبری امام عظیم الشان، ویژگیهای رهبری امام، اصول و محکمات، دستاوردها و آثار و برکات، ارکان، پیام های انقلاب، توطئه های رنگارنگ دشمنان در به انحراف کشیدن و نابودی انقلاب و همچنین وظیفه مردم و نسل های آینده در شناخت و حفظ انقلاب اسلامی پرداخته اند.



حضرت آیت الله العظمی خامنه ای که خود در تمام مراحل تکوین، رشد و پیروزی انقلاب اسلامی حضور فعال، مستمر و موثر داشته اند به دلیل اهمیت آشنایی نسل های مختلف، خصوصا نسل جوان با علل، عوامل، مراحل، ویژگیها و آثار انقلاب اسلامی همواره در فرصت های گوناگون به تبیین انقلاب اسلامی پرداخته اند.



اولین مطلب این کتاب، بیانات مقام معظم رهبری در چهل و دومین مجمع عمومی سازمان ملل در 31 شهریور سال 66 است که حضرت آیت الله العظمی خامنه ای فرمودند: من از ایران می آیم، که زادگاه پرآوازه ترین و در عین حال ناشناخته ترین انقلابهای دوران معاصر است. انقلابی بر پایه دین خدا و در امتداد راه پیامبران و مصلحان بزرگ؛ راهی به درازای همه تاریخ بشر، ریشه استوار و اندیشه زیربنایی این انقلاب جهان بینی توحیدی اسلام است.



بخش پایانی مطالب این کتاب را گزیده ای از فرمایشات مقام معظم رهبری در سفر 10 روز به قم، دیدار مردم قم در سالروز قیام خونین 19 دی و خطبه های نماز جمعه تهران در روز 15 بهمن ماه سال 89 تشکیل می دهد.



مراسم رونمایی از کتاب معارف انقلاب به همت حوزه هنری قم و با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی قم و صداوسیمای مرکز قم در سالن کوثر سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد.