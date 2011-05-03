تیم صنعت نفت نیازمند همکاری نمایندگان است

علیرضا خلیلی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان با اشاره به این مسئله که لایحه بودجه سال 1390 در حال بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است، اظهار داشت: با توجه به برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه سال 1390 که به موجب آن وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از هر گونه هزینه در بخش ورزش حرفهای منع شدهاند هم اکنون نیاز است که نمایندگان مجلس وارد عمل شده بودجه ای را جهت ورزش حرفهای مشخص کنند.
خلیلی نیا ادامه داد: اگر بودجه ورزش حرفه ای به طور کامل قطع شود و با توجه به ساختار ضعیف اقتصاد ورزشی در کشور، مطمئن باشید که ورزش های حرفهای مثل فوتبال از بین خواهند رفت.
عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان با اشاره به شرایط شهری آبادان گفت: تنها سرگرمی و دلخوشی مردم آبادان تیم فوتبال صنعت نفت است. در جایی که مردم از امکانات تفریحی محروم هستند، آب آشامیدنی مناسب ندارند، هوای پاک برای تنفس ندارند و در نقطه صفر مرزی زندگی میکنند.
وی اضافه کرد: لازم است که نمایندگان مجلس با همکاری دولت که همیشه هوا خواه مردم این منطقه بوده است بار دیگر دست به کار شوند و جلوی نابودی تنها دلخوشی مردم آبادان را بگیرند چرا که صنعت نفت در این صورت قادر به ادامه حیات خود نخواهد بود.
خلیلی ادامه داد: مردم آبادان در هشت سال جنگ تحمیلی مردانه دوشادوش سایر اقشار جامعه از خاک کشور حراست کرده اند و در این راه چهار هزار نفر از فرزندانشان را نثار اسلام و انقلاب کردند.
وی گفت: شما ببینید تیمهای استقلال و پیروزی تهران سالیانه چندین میلیارد از سازمان تربیت بدنی دریافت میکنند و پولی را که باید تمام مردم ایران از آن بهره ببرند در دو تیم هزینه میشود در حالی که اگر وزارتخانهها و یا کارخانجات دولتی هزینه ای را در ورزش حرفه ای انجام میدهند در راستای بند «ب»است که به دستگاههای دولتی اجازه میدهد یک درصد از درآمد سالیانه خود را در ورزش هزینه کنند. من فکر میکنم اگر جلوی برخی از کارهای این چنینی گرفته شود و مبلغی را هم در بخش بودجه ورزش حرفهای لحاظ کنند شرایط بهتر خواهد شد.
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