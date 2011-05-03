پیکر سردار شهید برونسی در مشهد تشییع می شود

مهدی برونسی، فرزند شهید در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: جواب آزمایش DNA هویت پیکر پدرم را تایید می کند و بر این اساس مادر و خانواده ام موافقت کردند، مراسم تشییع و خاکسپاری پدر شهیدم به صلاح دید مسئولان برگزار شود.

همسر و فرزندان سردار شهید برونسی، در مراسمی که با حضور مسئولان استانی در محل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی برگزار شد، پیکر سردار شهید برونسی را تایید کردند.

قرار بود پیکر این سردار فاتح جبهه های جنگ هفته پیش در مشهد تشییع شود اما خانواده اش این مراسم را موکول به انجام آزمایش DNA کرده بودند.