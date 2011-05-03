دست توانای معلمان چشم انداز زندگی ما را ترسیم می کند

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، حجت الاسلام محمود ترابی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از مربیان قرآنی لشکر 58 تکاور ذوالفقار از استاد مرتضی مطهری به عنوان بزرگ معلم انقلاب یاد کرد.

وی تصریح کرد: شهید مطهری یکی از نعمات الهی بود که در زمینه تبلیغ دین سرآمد و یکی از چهره های علمی اخلاقی و قابل احترام بود.

ترابی بیان کرد: تعلیم و تعلم از شئون الهی است و خداوند، این موهبت را به پیامبران و اولیای پاک خویش ارزانی کرده است تا مسیر هدایت را به بشر بیاموزند.

امام جمعه شاهرود اضافه کرد: دغدغه معلم همیشه این است که حیات بشر، بر مدار ارزش ها و کرامت انسانی بچرخد و شناخت خدا و مکتب و دین، همت اساسی آدمی باشد.

وی اظهار داشت: شرافت و مقام معلم زمانی اهمیت دارد که بتواند شأن خداوند و پیامبران را در وجود خود محقق و پیوند انسان به هدف متعالی خلقت یعنی عبادت را برقرار سازد

ترابی با بیان اینکه معلمی شغل و حرفه نیست، بلکه ذوق و هنر توانمندی است، عنوان کرد: معلم سیاهی جهل را از دل ها می زداید و زلالی دانایی را در روان بشر جاری می سازد.