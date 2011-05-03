وسواس در نظافت منزل خطر بروز افسردگی را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، علاوه بر ارث و وقایع زندگی قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی و تأثیر آن بر مغز عامل بروز بیماری افسردگی است زیرا ارتباط بین سلولهای عصبی را با یکدیگر دچار اشکال می کند.

روانپزشکان معتقدند که افسردگی می‌تواند با وقایع زندگی از قبیل مرگ، طلاق یا از دست دادن کار ارتباط داشته باشد. خوردن برخی داروها، زیاده روی در مصرف داروها یا ابتلا به بیماریهای دیگر هم می‌تواند به افسردگی منجر شود.

پیش از این هم پزشکان هشدار داده بودند که استریل کردن و پاکیزه کردن بیش از اندازه محیط زندگی می تواند خطر ابتلا به آسم و آلرژیها را افزایش دهد.

روانپزشکان تاکید دارند که این رفتار افراطی و زیاده روی می تواند با تولید مواد شیمیایی خاص، توانایی مغز را به اختلال دچار کند و در نتیجه فرد به افسردگی منجر شود.