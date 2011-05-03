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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۴۰

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز سه‌شنبه 13 اردیبهشت ماه بدین شرح است.

ایران :
4 هزار ناشر از فردا میزبان مردم در نمایشگاه کتاب
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد:‌ یارانه‌ها به صورت منظم در پایان هر ماه پرداخت می‌شود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: جلوگیری از افراط و تفریط در دستمزد بازیگران سینما

تفاهم:
مجری طرح خصوصی سازی صنعت برق: امسال 20 نیروگاه برق واگذار می‌شود
وزیر مسکن و شهرسازی: با 5 تا 18 میلیون صاحب مسکن مهر شوید
قیمت نان امسال آزاد می‌شود
در اولین ماه سال 90: صادرات غیرنفتی افزایش یافت

تهران امروز:
تجلیل از کارگران شهرداری تهران
احمد توکلی: تصور تورم تک رقمی یک توهم است
10 پرسش درباره مرگ بن لادن

جام جم :
پایان بن لادن؛ آغاز پرسش‌ها
قیمت بنزین و گازوئیل امسال افزایش نمی‌یابد
دزدها خودروها را با جرثقیل می‌بردند

جوان:
خبر پرحرف و حدیث کشته شدن بن لادن؛ آمریکا سند 11 سپتامبر را به دریا انداخت!
دولت موافق، مجلس مخالف؛ تب تعطیلی پنجشنبه به راهنمایی و دبیرستان رسید!
بیکاران کارت یارانه اشتغال می‌گیرند

حمایت:
از سوی رئیس قوه قضائیه صورت گرفت؛ تبیین ابعاد علمی استاد شهید مطهری
مشکل ادامه تحصیل معلمان حل شد
پایان زندگی بن لادن با آغاز نمایش آمریکایی

دنیای اقتصاد:
پس از سه بار رکورد شکنی منفی اتفاق افتاد؛ چرخش مثبت بورس تهران
پایان افسانه بن لادن
واکنش دولت به مصوبات یارانه‌ای مجلس
 
شرق:
شکار بزرگ اوباما
عباس امیری‌فر بازداشت شد
هانیه به بهزیستی تحویل داده شد

فرهیختگان:
لاریجانی: مهلت معرفی وزیر راه به پایان رسیده است
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای داد: کاهش کار کارمندان در تهران قانونی است
یک نماینده اصولگرا اعلام کرد: لیست 13 نفره اصولگرایان در انتظار نظر احمدی‌نژاد
بانک مرکزی قیمت سکه‌های حراجی را افزایش داد

قدس:
پشت پرده کشته شدن رهبر القاعده چیست؟ بازی انتخاباتی "اوباما" با جسد بن لادن
اولویت‌های جدید حج تمتع امروز اعلام می‌شود
معاون وزیر بازرگانی: قیمت نان امسال دوباره گران نمی‌شود

کیهان:
آمریکا مزدور خود را کشت؛ مرگ بن لادن خبر اول رسانه‌های جهان
سرشاخه‌ها بازداشت شدند: دستگیری اعضای شرکت‌های هرمی در ایران و ترکیه
در جریان بررسی بودجه 90؛ مجلس حقوق کارکنان لشکری، کشوری و اعضای هیئت علمی را افزایش داد
اعلام آمادگی شیعیان پاکستان برای اعزام به بحرین

ملت ما:
روح‌الامینی در کنفرانس خبری: متهمان اصلی کهریزک را رها نخواهیم کرد
اخراج سفیر لیبی از لندن؛ حمله قذافی به سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس در طرابلس
وزیر امور خارجه ایران عازم قطر شد؛ رفاقت مشروط در ماتریس منطقه
 
هفت صبح:
صید بن لادن؛ آمریکایی‌ها می‌گویند دشمن شماره یک خود را کشته و بلافاصله جسد او را به دریا انداخته‌اند، شما این داستان را باور می‌کنید؟
تا سال آینده افزایش قیمت نان نخواهیم داشت
حشمت مهاجرانی: نباید بی‌جهت تسلیم کی‌روش شد

همشهری:
استقلال و پیروزی در بازی مرگ و زندگی
توسعه فضای سبز در حاشیه بزرگراه‌ها
بلاتکلیفی وزارت راه 
کد مطلب 1303494

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