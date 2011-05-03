درخواست شورا برای توقف انتشار 700 میلیارد اوراق مشارکت

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به پیشنهاد انحلال سازمان نوسازی از سوی شورا خاطرنشان کرد: در حال حاضر ضرورتی ندارد این 700 میلیارد اوراق مشارکت منتشر شود.
پورزندی معاون شهردار تهران در این رابطه از اعضای شورا خواست به دلیل طولانی بودن سیکل انتشار اوراق مشارکت از این اقدام خودداری کنند.
وی ادامه داد: ما میتوانیم این اوراق را منتشر و پول حاصله را در خزانه نگهداری کنیم تا با هر تدبیری که شورا پیشنهاد دهد هزینه شود.
خسرو دانشجو در این رابطه گفت: سودی که باید به شهروندان داده شود از چه منبعی تامین میشود.
شکیب نیز اضافه کرد: اگر این 700 میلیارد در این سیستم وارد شود به سرنوشت 400 میلیارد گذشته دچار میشود.
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