درخواست شورا برای توقف انتشار 700 میلیارد اوراق مشارکت

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: در جریان هستید شهرداری به سرعت انتشار 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت بافتهای فرسوده را دنبال می‌کند و برای آنکه این اوراق به سرنوشت 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت که پیش از این منتشر شده دچار نشود پیشنهاد می‌‌کنیم با دو فوریت انتشار این اوراق متوقف شود.