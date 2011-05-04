اسدالله اسدی گرمارودی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امسال تمامی معلمان نمونه کشوری خودروی پراید و کمک هزینه سفر حج دریافت می کنند.



وی افزود: تمامی معلمان منتخب استانی کمک هزینه سفر حج و معلمین منتخب منطقه ای مبلغ 350 هزار تومان کمک نقدی دریافت می کنند. همچنین به قید قرعه به دو نفر از معلمین منتخب منطقه ای کمک هزینه سفر حج داده می شود.

دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم با رد اظهارات برخی از معلمین نمونه مبنی بر دریافت نکردن هدایای سال گذشته اعلام کرد: تمامی معلمان نمونه هدایای خود را دریافت کرده اند.