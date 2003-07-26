حقوق ورودي سيگار امسال 17 درصد افزايش يافت

مديركل دفتر واردات گمرك ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، با اشاره به افزايش حقوق گمركي براي سيگار وارداتي در سال جاري، گفت: پيش از اين مقرر شد براي مبارزه با قاچاق سيگار در سال جاري قيمت تمام شده سيگار به صورت رسمي و قاچاق يكسان باشد اما امسال به طور متوسط با افزايش 17 درصدي حقوق گمركي براي سيگار وارداتي نسبت به سال 81 اين امر ميسر نشد.ناصركرماني افزود: حقوق گمركي براي سيگارهاي ارزان قيمت حدود30 تا 40 درصد وبراي سيگارهاي گران قيمت 10 درصد است.وي با اشاره به لغو انحصار شركت دخانيات در سال گذشته گفت : تا قبل از سال 1381بحث استاندارد سيگارهاي وارداتي درانحصار شركت دخانيات بود كه با توافق ميان شركت دخانيات و موسسه استاندارد، نظارت بر كيفيت كالا و رعايت استانداردهاي بهداشتي بر عهده موسسه استاندارد قرار گرفته است.

مدير كل دفتر واردات گمرك ايران با اشاره به افزايش وصولي ده درصدي حقوق گمركي واردات سيگار گفت: سال گذشته حدود 40 ميليون دلار بابت واردات سيگار درآمد ايجاد شد كه امسال به اين رقم ده درصد افزوده شده است..وي افزود : براي هر نخ سيگارسال گذشته 18 ريال ماليات بر واردات گرفته مي شد كه امسال اين رقم 35 ريال لحاظ شده است و اين رقم به صورت جداگانه دريافت نمي شود.وي حجم سيگار قاچاق در كشور را حدود 500 ميليون دلار ذكر كرد.

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