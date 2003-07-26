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۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۵:۱۵

مدير كل دفتر واردات گمرك ايران در گفت و گو با "مهر":

حقوق ورودي سيگار امسال 17 درصد افزايش يافت

حقوق ورودي سيگار امسال 17 درصد افزايش يافت

با افزايش 17 درصدي حقوق ورودي سيگار، اين رقم براي هر نخ سيگار به 35 ريال رسيد.

مديركل دفتر واردات گمرك ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر،  با اشاره  به افزايش حقوق گمركي براي سيگار وارداتي  در سال جاري، گفت: پيش از اين مقرر شد براي مبارزه با قاچاق سيگار در سال جاري قيمت تمام شده سيگار به صورت رسمي و قاچاق يكسان باشد اما امسال به طور متوسط با افزايش 17 درصدي حقوق گمركي براي سيگار وارداتي نسبت به سال 81 اين امر ميسر نشد.ناصركرماني افزود: حقوق گمركي  براي سيگارهاي ارزان قيمت حدود30 تا 40 درصد وبراي سيگارهاي گران قيمت 10 درصد است.وي با اشاره  به لغو انحصار شركت  دخانيات در سال گذشته گفت : تا قبل از سال 1381بحث استاندارد سيگارهاي وارداتي درانحصار شركت دخانيات بود كه  با توافق  ميان شركت دخانيات و موسسه استاندارد، نظارت بر كيفيت كالا و رعايت استانداردهاي بهداشتي بر عهده  موسسه استاندارد قرار گرفته است.
مدير كل دفتر واردات گمرك ايران  با اشاره به افزايش وصولي  ده درصدي حقوق گمركي واردات سيگار  گفت: سال گذشته حدود 40 ميليون دلار بابت واردات  سيگار درآمد ايجاد شد كه امسال به اين رقم ده درصد افزوده شده است..وي افزود : براي هر نخ سيگارسال گذشته  18 ريال ماليات بر واردات گرفته مي شد  كه امسال اين رقم  35 ريال  لحاظ شده است و اين رقم به صورت جداگانه دريافت  نمي شود.وي حجم سيگار قاچاق  در كشور را حدود 500 ميليون دلار ذكر كرد.

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کد مطلب 13038

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