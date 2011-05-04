به گزارش خبرگزاری مهر، سال گذشته میزان مصرف ماهی در جهان به 17 کیلوگرم برای هر انسان رسید، این در حالی است که جمعیت ماهی های تن و Cod به شدت کاهش پیدا کرد و نام حیوانات دریایی از والها گرفته تا لاکپشتهای دریایی به لیست گونه های در حال انقراض افزوده شدند.

مشکل تنها اشتهای حریصانه انسانها نیست، ماهیگیران در هنگام صید ماهی به صورت ناخواسته جانداران مختلف دیگری را نیز شکار می کنند که "تیم وارنر" مدیر برنامه مهندسی محافظت از گونه های دریایی از آن به عنوان "تاثیر جانبی ماهیگیری تجاری" نام می برد.

در مقایسه با مشکلات غیر قابل مهار دیگری که منجر به ماهیگیری بیش از حد مجاز می شوند، صید جانبی راه حلهای تکنولوژیکی متعددی دارد. صید جانبی می تواند مرجانها، اسفنجها، ستاره های دریایی، کوسه ها، والها، دلفینها، لاکپشتها و حتی پرنده های دریایی را به دام بیاندازد. این پدیده به عنوان یکی از آنی ترین خطرها برای تنوع گونه های دریایی، تا کنون منجر به انقراض دلفینهای رودخانه ای یانگتسه شده و تقریبا تمامی گرازماهی های موجود در خلیج کالیفرنیا را از بین برده است.

به گفته وارنر صیادان میگو در خلیج مکزیک به ازای هر 453 گرم میگویی که صید می کنند در حدود 2.26 کیلوگرم صید جانبی دارند. با این همه برخی از شرکتهای صید، راه حلهای تکنولوژیکی را برای برطرف کردن این مشکل مورد استفاده قرار داده اند.

برای مثال شرکتهای صید میگو استفاده از ابزارهای جداسازی لاکپشتها را آغاز کرده اند، این ابزار شبکه ای فلزی در مقابل تور صیادی است که میگوها را در داخل تور نگه می دارد اما لاکپشتها را به درون تور راه نمی دهد.

صیادانی که از تورهای صید زیرآبی طولانی استفاده می کنند نیز تورهای خود را به تجهیزات صوتی مجهز کرده اند که در بهترین شرایط می تواند در هر تور میزان صید جانداران فرعی را 25 عدد کاهش دهد.

از سویی دیگر در دانشگاه فلوریدا آتلانتیک محققان در تلاشند با افزودن عناصر کمیاب معدنی به ریسمانهای ویژه شکار ماهی های تن از شکار شدن کوسه ها جلوگیری کنند. این عناصر با آب دریا واکنش داده و میدان مغناطیسی به وجود می آورند که کوسه ها را از ریسمان دور می کنند.

با این همه به گفته برخی از محققان، بهترین راه حل ساده ترین و ارزان ترین راه حل است، برای مثال استفاده از طنابهای صید با رنگهای درخشان و تند می تواند یکی از این راه حلها باشد زیرا جانداران دریایی می توانند این طنابها را به راحتی دیده و از آنها فرار کنند.

بر اساس گزارش ان بی سی، استفاده از قلابهای ضعیف نیز راه حل ساده دیگری است، این قلابها از قدرت پایین تری نسبت به وزن بسیاری از حیواناتی که معمولا قربانی شکار جانبی می شوند، از قبیل کوسه ها، والها و دلفیها، برخوردارند. استفاده از این قلابها تا کنون توانسته است میزان شکار جانبی ماهی های تن باله آبی را تا 56 درصد کاهش دهد.