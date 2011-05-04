مسعود احمدی، مدیر شبکه تهران در پاسخ به این سئوال که یکی از مستندهای خوب این شبکه مستند "محله ما" با صدای منوچهر والی‌زاده است. تولید و پخش مستندهایی از این نوع چه جایگاهی در برنامه‌های شبکه تهران دارد؟ به خبرنگار مهر گفت: "محله ما" مستند بی‌نظیری است و مخاطبان زیادی دارد. البته یک مستند دیگر هم در این زمینه با عنوان "تهران خاک دامن گیر دارد" آماده پخش شده است.

وی در ادامه افزود: این مستند بعد از تمام شدن پخش مستند "محله ما" روی آنتن شبکه تهران می‌رود و با مشارکت معاونت اجتماعی شهرداری تهران تولید شده است. در حال حاضر شبکه تهران یکی از شبکه‌هایی است که بیشترین میزان مستند را پخش می‌کند.

مدیر شبکه تهران خاطرنشان ساخت: شبکه تهران مستند‌های مختلفی در ژانرهای اجتماعی، فرهنگی، هنری، طبیعت و گزارشی تولید می‌کند. برنامه‌های در شهر و در استان به عنوان مستند گزارشی هستند و برنامه‌های دیگر هم با محوریت تهران گردی و استان گردی تهیه و پخش می‌کنیم. رویکرد شبکه تهران مستندسازی در زمان‌های کوتاه 10 دقیقه‌ای است.

وی درباره اینکه چرا با توجه به تعدد معضلات در تهران مستندهای اجتماعی خوب از شبکه تهران پخش نمی‌شود و اگر هم پخش شود آنقدر ممیزی می‌شود که دیگر مستندساز آن را اثر خودش نمی‌داند، گفت: امروز مستندهای اجتماعی که گروه اجتماعی شبکه تهران متولی آن است پا گرفته است. گروه اجتماعی این شبکه یکی از اهداف عمده‌اش تولید مستندهای اجتماعی مناسب است، اما ما اهدافی داریم و به دنبال سیاه نمایی نیستیم.

احمدی یادآور شد: شبکه تهران صرفاً به دنبال جنجال به پا کردن نیست که بعد برای آن هم پاسخی نداشته باشد. قصد داریم با مطرح کردن معضلات راهکارها را نشان دهیم و در غیر این صورت مستندی تهیه نمی‌کنیم که راهکار ارائه ندهد.

وی ادامه داد: وظیفه عمده رسانه آگاه‌سازی و آگاهی‌بخش است. بنابراین وقتی با معضلی رو به رو می‌شویم باید راهکارها را ارائه دهیم. در آینده نزدیک مستندهای زیادی از شبکه تهران می‌بینید. امروز هم حجم برنامه‌های کوتاه استنادی شبکه قابل مقایسه با خیلی از شبکه‌ها نیست.

مدیر شبکه تهران در پاسخ به این سئوال که آیا مستندسازان در این شبکه برای ساخت مستند آزادی عمل دارند یا نه؟ توضیح داد: مستندساز بر مبنای طرح جلو می‌آید و آزادی عمل تا پایان کارش دارد و هیچ محدودیتی برای تولید مستند ندارد.