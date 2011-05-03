به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این نمایش که طراحی و کارگردانی آن را حسین گلچین زاده بر عهده دارد 20 تابلو از سراسر زندگی پربرکت آن بانو را به تصویر می کشد.

این نمایش در قالب برنامه یاس کبود که به همت معاونت امور فرهنگی و هنری شهرداری اهواز از 12 تا 17 اردیبهشت در جاده ساحلی کیانپارس برگزار می گردد به روی صحنه خواهد رفت. این نمایش برای سومین سال پیاپی به اجرا در خواهد آمد و مورد استقبال عموم مردم اهواز قرار می گیرد.



همچنین همایش ادبی سرای کهن به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در سینما بهمن اهواز برگزار می شود.



در این همایش شاعران برجسته استانی همچون وحید کیانی، قاسم آهنین جان به شعر خوانی خواهند پرداخت و مراسم شاهنامه خوانی توسط نوربخش احمد زاده به اجرا در خواهد آمد.



در این همایش مقالاتی در خصوص شخصیت و تاثیر گذاری فردوسی در ادب پارسی توسط اساتید چون عبدالرضا حیاتی و صالح حسینی قرائت و اجرای موسیقی سنتی بع صورت تک نوازی توسط علی رضایی و محمدرضا مرادی مهر انجام خواهد شد.



این مراسم در تاریخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه همزمان با بزرگداشت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی ساعت 18 و 30 دقیقه در سینما بهمن اهواز واقع در خیابان سی متری نبش آهنگری برگزار می شود.

