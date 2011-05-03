" لی یونگ پیو" در حاشیه نشست خبری پیش از ظهر امروز سه شنبه مربیان دو تیم فوتبال الهلال عربستان و سپاهان اصفهان در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به بازی نخست این دو تیم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، اظهار داشت: باید بگویم بازی فردا برای هر دو تیم بسیار دشوار است زیرا سپاهان و الهلال دو تیم مطرح فوتبال آسیا هستند و هر یک برای کسب سه امتیاز این بازی به میدان می‌آیند.

وی با بیان اینکه بازیکنان الهلال شناخت خوبی از تیم سپاهان دارند، گفت: تیم فوتبال سپاهان اصفهان در آسیا تیم شناخته شده‌ای است و بازیکنان فنی سرشناسی در تیم خود دارد. اما تیم الهلال به صعود به دور بعد با بیشترین امتیاز فکر می‌کند تا با دست پر به کشورش بازگردد.

وی ادامه داد: تیم الهلال در بازی فردا سه امتیاز مسابقه را از آن خود کرده و با کسب این سه امتیاز با قدرت به دور بعد مرحله لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الهلال عربستان در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 20 چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.