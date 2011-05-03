فرش دستباف چهار محال و بختیاری در فهرست ثبت جهانی قرار دارد

علیرضا شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: به منظور حفظ اصالت فرش بختیاری، جلوگیری از کپی برداری و سواستفاده کشورهای رقیب از نام و شهرت فرش دستباف ایران سازمان بازرگانی این استان با همکاری مرکز ملی فرش ایران نشان جغرافیایی فرش دستباف بختیاری را در اولویت ثبت جهانی قرارداد.

کارشناس اداره فرش سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تولید و صادرات سالانه 150 هزار متر فرش دستبافت در چهارمحال و بختیاری افزود: این اقدام با استفاده از قانون مالکیت معنوی مطابق با کنواسیون لیسبون ثبت داخلی و سپس در مراجع ذیصلاح داخلی و موسسات بین المللی ثبت می کنند.

وی با اشاره به فعالیت صدهزار بافنده بر50 هزاردارقالی اظهار داشت: بافندگان چهارمحال وبختیاری ظرفیت تولیدسالانه 400 هزارمترمربع فرش دستبافت را دارند.