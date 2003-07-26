آمريكا با پخش تصاوير اجساد كشته هاي عراقي، توافقنامه ژنو را نقض كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر نواز جرجي در گفتگوي تلفني با شبكه الجزيره گفت: اقدام مقامات آمريكا درپخش تصاوير اجساد پسران صدام هيچ توجيه قانوني و حقوقي ندارد و نقض آشكار توافقنامه 4 ژنو است كه برلزوم احترام به حقوق بشر، حمله نكردن به مناطق غيرنظامي، اماكن مذهبي و بيمارستان، احترام به كشته هاي طرفين درگير و تبادل اسرا تاكيد دارد.

اين استاد دانشگاه نيويورك گفت: هنگامي كه شبكه الجزيره قطر تصاويري از اسراي آمريكايي را پخش كرد، واشنگتن با متوسل شدن به اين توافقنامه حملات تبليغاتي شديدي را عليه اين شبكه انجام داد.

وي افزود: توجيه مقامات آمريكا مبني بر اينكه هدف از اين اقدام براي متقاعد كردن ملت عراق بوده است، توجيهي اشتباه است.

به گفته دكتر جرجي حتي فرماندهي نيروهاي آمريكا و نظاميان آمريكايي با اين اقدام دولت خود به شدت مخالف بودند. وي افزود: مردم آمريكا اين اقدام را مخالف اخلاق و انسانيت و بي احترامي به كشته شدگان مي دانند.

يادآور مي شود، آمريكا درآغاز حمله به عراق به علت اقدام شبكه الجزيره در پخش فيلم كشته هاي آمريكايي، اين شبكه را مورد شديدترين حملات تبليغاتي خود قرار داد و آن را تحريم كرد.

ژنرال تامي فرانكس فرمانده وقت نيروهاي آمريكايي درمنطقه، پس از اين اقدام الجزيره دستور داد تا از ورود فيلمبرداران و خبرنگاران شبكه الجزيره به مقر نيروهاي آمريكايي درقطر براي پوشش مصاحبه ژنرالهاي نظامي آمريكا جلوگيري كند. درپي كشته شدن عدي و قصي پسران صدام، آمريكا تصاويري از اين دو نفر را پخش كرد.