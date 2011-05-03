"رافائل نادال" به دنبال کسب سومین قهرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل نادال که چندی پیش عنوان قهرمانی رقابت های "مونت کارلو" را از آن خود کرد قصد دارد از عنوان قهرمانی اش در رقابت های "مسترز مادرید" دفاع کند.

نادال برای نهمین بار در مسترز مادرید شرکت می کند. او اولین بار در سال 2005 موفق شد عنوان قهرمانی این رقابت ها را کسب کند سال گذشته هم با شکست "راجر فدرر" سوئیسی در فینال دومین قهرمانی خود در این رقابت ها را تجربه کرد و اکنون به دنبال سومین قهرمانی است.

نادال 24 ساله که تا به اینجای فصل رکورد 29 پیروزی و 4 شکست را از خود به جا گذاشته در دور اول مسترز مادرید با قرعه استراحت روبرو شده و در دور دوم فردا چهارشنبه به مصاف "مارکوس باقداتیس" قبرسی (سید 24) خواهد رفت. باقداتیس در دور اول "آلخاندرو فالا" را از پیش رو برداشت.

در این نیمه جدول که نادال حضور دارد، یورگن ملزر اتریشی (سید 8)، میخائیل یوژنی (سید 13) و خوان مارتین دل پوترو قهرمان رقابت های اوپن استوریل که چندی پیش در پرتغال برگزار شد نیز حضور دارند و احتمال روبرو شدن نادال با آنها زیاد است.