به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گلچوب پیش از ظهر سه شنبه در جلسه توسعه تجارت خارجی مازندران در ساری افزود: اولین جلسه میز تخصصی کشور قزاقستان با حضور مسئولان و نمایندگان سازمانهای دولتی و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه مهم ترین برنامه ها در زمینه توسعه روابط اقتصادی با کشور قزاقستان در سال 90 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

گلچوب افزود: اعزام هیئتی اقتصادی بازرگانی، برگزاری نمایشگاه توانمندی های مازندران در استان منگستائو قزاقستان و اعزام یک تیم تخصصی از صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی به آن کشوراز مهم ترین این برنامه ها عنوان شده است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی مازندران افزود: قزاقستان بدلایل مختلف جزو کشورهای هدف صادراتی استان محسوب می شود.

گلچوب با اشاره به سفر سال گذشته هیئت عالی رتبه قزاقستانی به مازندران به سرپرستی استاندار منگستائو آن کشور و امضای تفاهم نامه همکاری بین دو طرف، تلاش میز تخصصی را جهت اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه مورد تاکید قرار داد.

