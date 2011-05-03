اساتید و دانشجویان علوم پزشکی قم بازداشت پزشکان بحرین را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، اساتید، اعضای هیئت علمی، پزشکان، پرستاران، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم قبل از ظهر سه‌شنبه در حمایت از مردم مظلوم بحرین و بازداشت دهها تن از کادر درمانی بیمارستان‌های این کشور، با برپایی راهپیمایی از دانشگاه علوم پزشکی قم به سمت حرم حضرت معصومه (س) این حرکات غیر انسانی را محکوم کردند.



همچنین در پایان راهپیمایی بیانیه‌ای در حمایت از مردم مظلوم بحرین و محکومیت بازداشت ده‌ها تن از کادر درمانی بیمارستانهای این کشور قرائت شد.



در این بیانیه آمده است، و لَقَد کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ، اکنون که طنین فریاد روشنگرانه و طاغوت‌ستیزانه ابراهیم زمان، خمینی کبیر از پس سی سال استقامت ملت ایران، موجب خیزش اسلام‌خواهانه مستضعفان و ملتهای ستم‎دیده علیه دیکتاتورهای دست نشانده آمریکا و غرب در جهان اسلام شده و فریاد الله اکبر پایه‌های حکومت‌های استکباری را به لرزه درآورده، و نقاب دموکراسی را از چهره شیطان بزرگ و همدستان دیرینه‌اش برداشته موجی از بیداری اسلامی منطقه را فرا گرفته است.



در ادامه این بیانیه آمده است: بی‌شک مستکبران و حکام دیکتاتور این خیزش بی‌بدیل را تاب نخواهند آورد و جنایاتی و حشیانه و ظالمانه را علیه مردم آزادی خواه و آرمان گرا به راه خواهند انداخت، که نمونه مشهود و بارز آن از سوی جنایتکاران و مزدوران آل خلیفه و آل صعود در بحرین به وضوح و درسکوت خفت بار مجامع بین المللی و حامیان دروغین دموکراسی به چشم می‌خورد.



در این بیانیه تصریح شده است: ددمنشی‌های حکومت آل خلیفه که دل در گرو دشمن قسم خورده اسلام، آمریکای خونخوار وجنایتکاران آل صعود دارد دل انسان‌های آزاده جهان را به درد آورده و در خیال خام خود چنین می‌پندارد که با برداشتن نماد شهادت (می‌دان لؤلؤ) می‌تواند فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت را از بین ببرد، اما این خون شهیدان است که آینده این قیام را تضمین و لشکر خدا را بر ستمکاران پیروز می‌کند.



در این بیانیه آمده است: اخیرا با اوج گیری مقاومت مردم بحرین سفاکی‌های آل خلیفه و مزدوران سعودی به مراکز درمانی بحرین نیز کشانده شده و موجی از بازداشت‌ها و شکنجه‌ها علیه پزشکان، پرستاران و کادر درمانی این مراکز که تمام هم و غمشان درمان و معالجه بیماران و آسیب دیدگان است به راه افتاده و به طرز وحشیانه‌ای دستگیر و مورد شکنجه قرار می‌گیرند.



این بیانیه تاکید کرده است: ما اساتید، اعضای هیئت علمی، پزشکان، پرستاران، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم با محکومیت کشتار مردم بی‌دفاع بحرین و بازداشت ده‌ها تن از کادر درمانی بیمارستانهای این کشور، معتقدیم که خون پاک قاری برجسته قرآن و پرستار شهید عبدالرسول حسن علی الحجیری نه تنها فریادهای آزادیخوانه مردم بحرین را فرو نمی‌نشاند بلکه این خون‌ها نهال نورسته بیداری اسلامی را آبیاری می‌کند.



در ادامه این بیانیه آمده است، ما بار دیگر ضمن تجدید بیعت با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای، آمادگی خود را برای هرگونه حمایت از ملت‌ و کادر درمانی بحرین اعلام می‌داریم و همچنین از مسئولان نظام خواستاریم که تمام ظرفیت‌های ایران اسلامی را برای یاری این مسلمانان مظلوم و بی‌دفاع به کار بندند.

