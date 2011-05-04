سید مجتبی علوی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: در سال گذشته رقمی بالغ بر چهار میلیارد ریال به زیبا سازی شهر بجنورد اختصاص یافت.

وی یادآور شد: داشتن شهری زیبا با ظاهری آراسته یکی از مطالبات شهروندان است.

علوی مقدم گفت: اجرای نقاشی و دیوارنگاره بر دیوارهای شهر، بهبود مبلمان شهری، باز پیرایی و هویت بخشی به میادین با نصب احجام و المان از جمله طرحهای شهرداری در زیباسازی شهری است که به گفته این مقام مسئول در شهر بجنورد به انجام رسیده است.

شهردار بجنورد تصریح کرد: به دلیل شرایط آب و هوایی و نوع خاک رسی آهکی شهرستان، دوام و ماندگاری نقش و نگاره بر دیوارها، رنگهای ترافیکی و رنگ جداول و مبلمان شهری ماندگاری کمتری دارند، ولی با رویکرد ما در مدیریت شهری، تداوم در کار و انجام مستمر امور رنگ آمیزی است.

این مسئول خواست تا شهروندان بجنوردی نیز با تعلق خاطر بیشتر نسبت به حفظ تاسیسات عمومی تلاش کنند.



وی خواست تا شهروندان نیز با تعلق خاطر بیشتر نسبت به حفظ تاسیسات عمومی تلاش کنند.

بجنورد مرکز استان خراسان شمالی در شمال شرق ایران است که برابر با سرشماری سال 1385 بالغ بر ۱۷۶ هزار و 726 نفر جمعیت دارد و از این‌جهت، چهل و دومین شهر کشور و چهارمین شهر استان پیشین خراسان بزرگ پس از شهرهای مشهد، سبزوار و نیشابور محسوب می‌شود.



