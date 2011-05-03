به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام عباس ترابیان سرپرست تیم ملی، نخستین مرحله تمرینات تیم ملی از روز 2 خردادماه به مدت 4 روز در محل کمپ تیم های ملی آغاز می شود.

وی افزود: بازیکنان تیم ملی در مرحله دوم اردو که از روز سه شنبه 10 خرداد آغاز می شود و تا 12 خرداد به طول می انجامد، برنامه های تمرینی خود را پیگیری خواهند کرد و پس از یک روز استراحت، از14 خرداد به مدت دو روز در کمپ تیم های ملی تمرینات خود را زیر نظر کارلوس کی روش پیگیری می کنند.

