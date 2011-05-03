به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام عباس ترابیان سرپرست تیم ملی، نخستین مرحله تمرینات تیم ملی از روز 2 خردادماه به مدت 4 روز در محل کمپ تیم های ملی آغاز می شود.
وی افزود: بازیکنان تیم ملی در مرحله دوم اردو که از روز سه شنبه 10 خرداد آغاز می شود و تا 12 خرداد به طول می انجامد، برنامه های تمرینی خود را پیگیری خواهند کرد و پس از یک روز استراحت، از14 خرداد به مدت دو روز در کمپ تیم های ملی تمرینات خود را زیر نظر کارلوس کی روش پیگیری می کنند.
وی در ادامه درخصوص دیدار تدارکاتی با ماداگاسکار گفت: پس از برگزاری اردوهای فوق و طبق برنامه ای که از سوی سرمربی تیم ملی تا قبل از این بازی اعلام خواهد شد، مجددا ملی پوشان در اردوی تدارکاتی حاضر می شوند. دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران و ماداگاسکار روز 27 خرداد برگزار می شود که برنامه تمرینی این دیدار متعاقبا اعلام می شود.
همچنین در روز اول مرداد ماه ملی پوشان در تهران با تیم ملی مالدیو در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی به رقابت می پردازند و ششم مرداد ماه برای انجام بازی برگشت به کشور مالدیو می روند که برنامه اردوهای فوق متعاقبا اعلام می شود.
همچنین در روز اول مرداد ماه ملی پوشان در تهران با تیم ملی مالدیو در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی به رقابت می پردازند و ششم مرداد ماه برای انجام بازی برگشت به کشور مالدیو می روند که برنامه اردوهای فوق متعاقبا اعلام می شود.
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