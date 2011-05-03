حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و منافع نفتی راهبردهای اساسی غرب در خاورمیانه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حسن قشقاوی ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه غرب کشور در کرمانشاه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با توجه به راهبرد غرب در خاورمیانه در واقع اگر رژیم های دیکتاتور با این دو راهبرد غرب کنار بیایند و تامین کننده آن باشند غرب با ماهیت دیکتاتوری حکومت آنها مشکلی ندارد.

وی افزود: فقر، فساد و دیکتاتوری از عوامل مهم شکل گیری جنبشهای اعتراضی در خاورمیانه هستند که این سه عامل در کشورهای مختلف نوسانات مختلفی دارد و اولویت هر یک از این عوامل در کشورهای مختلف، تفاوت دارد.

قشقاوی تصریح کرد: تحولات منطقه خاورمیانه و موج بیداری مردم و در واقع بخش مهمی از پایگاه این حرکت، نشات گرفته از روح انقلاب اسلامی است و جمهوری اسلامی ایران نیز از مطالبات مردم از حکومتهایشان حمایت می کند.

ایران آماده هرگونه همکاری با سایر کشورها در خصوص مهار پدیده گردوغبار است

وی در ادامه به پتانسیلهای فرودگاه کرمانشاه بویژه در بحث پروازهای خارجی اشاره کرد و گفت: کرمانشاه باید پروازهای متعدد هوایی داشته باشد، زیرا فرودگاه این شهر از بستر خوبی برخوردار است و موانع جغرافیایی و فضایی برای توسعه فعالیت آن وجود ندارد، لذا به نظر می رسد کرمانشاه توان و استعداد انجام این کار را داشته باشد.

معاون کنسولی، پارلمانی و ایرانیان وزارت امور خارجه در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص پدیده گرد و غبار در غرب و جنوب کشور و تدابیر اتخاذ شده در این خصوص از سوی دولت، گفت: گرد و غبار پدیده خطرناکی است که سلامت را تهدید می کند، اما فعالیت آن در خارج از حوزه حاکمیت ما شروع می شود و لذا تحرک کشورهای همسایه جهت کنترل این پدیده باید بیشتر شود و کشور ما نیز آمادگی کامل برای ارائه هر نوع همکاری در این خصوص را دارد.