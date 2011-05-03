تالار ابوریحان شیراز میزبان نمایش گردان بهار نارنج

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، این نمایش که کاری از سازمان بسیج هنرمندان سپاه فجر استان فارس است به مناسبت اجلاسیه سرداران و 14600 شهید استان فارس از 10 اردیبهشت در تالار ابوریحان اجرا می‌شود.

میترا مومنی، الهام کشاورزی، سید محمد امین مزارعی، سلمان فرخنده، جمشید حصاری، سید علیرضا موسوی، میراث فرخنده و فرهاد ارشاد بازیگران این اثر نمایشی هستند و سهند شکرزاده موسیقی متن این نمایش را بر عهده دارد.

دیگر عوامل اجرایی نمایش سماء صادقی، سمانه کاظمی، ایمان مکری، سعید نظری و عباس چهل تنان هستند.

نمایش "گردان بهار نارنج" از 10 تا 15 اردیبهشت ماه ساعت 19 در تالار ابوریحان- خانه فرهنگ شماره 2 شیراز اجرا می‌شود.

اجرای نمایش سوم جمادی الثانی در بوستان آزادی

نمایش سوم جمادی الثانی به نویسندگی، طراحی و کارگردانی، آرمان طیران و بازیگری راضیه اشرف پور و ایمان دبیری از گروه میتوس ، برروی صحنه می رود.

نمایشنامه مذکور بیان تراژیک و در قالب مونولوگ بلندی است که در سال یازدهم هجری قمری به زندگی حضرت فاطمه "س" می پردازند.

داستان این تئاتر توسط جنین (فرزند) آن حضرت که هرگز زاده نمی شود روایت می شود و موسیقی کار نیز توسط ایمان اکبرپور به صورت زنده اجرا می شود.

عوامل اجرایی شامل سید یوسف موسوی و سید محمد هادی هاشم زاده و عکاسی و طراحی پوستر و بروشور این اثر توسط کامران غربی است.

نمایش سوم جمادی الثانی در خانه فرهنگ شماره 4 واقع در بوستان آزادی، سالن استاد هودی از تاریخ 15 لغایت 24 اردیبهشت ماه جاری در ساعت 19 به نمایش می آید.

این اثر محصول تلاش گروه تئاتر خورشید است که روایتی مبتنی بر روایات مستند و تاریخ نگاری دقیق است.