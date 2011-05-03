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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

مرمت خانه تاریخی شیرنگی گرگان شروع شد

مرمت خانه تاریخی شیرنگی گرگان شروع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان، گفت: مرمت مجموعه خانه تاریخی شیرنگی از خانه های بافت تاریخی گرگان در سالجاری شروع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید عمرانی رکاوندی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: با توجه به اهمیت حفاظت از بناهای تاریخی بافت قدیم گرگان و در راستای احیای مجدد این بناها، اجرای عملیات مرمتی در این بناها از اولویت برنامه هاست.

وی افزود: از جمله بناهای با ارزش بافت قدیم گرگان مجموعه شیرنگی است که پس از مطالعات آسیب شناسی و شناسایی آسیب های وارده به بنا و تامین اعتبار، با اعتباری بالغ بر150 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی مرمت می شود.
 
عمرانی با اشاره به عملیات مرمتی این بنا، تصریح کرد: مرمت پوشش سقف شامل تعویض شیرسرهای پوسیده و فرسوده، تعویض تخته های آسیب دیده موجود در زیر سفال های بام، تعویض سفال های آسیب دیده از جمله عملیات مرمتی خانه شیرنگی است.
 
وی ادامه داد: تثبیت تزیینات گچبری در بدنه ها، تثبیت نوشته های قرآنی و گل بوته های موجود در زیرسقف چوبی از دیگر عملیاتی است که دراین بنا صورت می گیرد.
 
عمرانی خاطر نشان کرد: با اجرای این عملیات مرمتی ضمن حفاظت از آثار تاریخی استان، فرهنگ و تمدن غنی این منطقه بیش از پیش معرفی شده و گردشگران بیشتری را به استان جذب کند.
 
مجموعه شیرنگی بنایی متعلق به دوره پهلوی اول بوده که مساحت آن 735 مترمربع و زیربنای آن 520 مترمربع است.
 
این مجموعه به صورت یک ساختمان مرکزی در دو طبقه در وسط حیاط و ساختمان های جنبی دیگر در اطراف حیاط و دارای دوحوض جهت تامین آب ساختمان است.
 
سقف این بنا به صورت سفالی به صورت شیروانی با تزیینات چوبی در زیر شیر سرها و نوشته های قرآنی به همراه گل و بوته است وکف حیاط درگذشته به صورت سنگفرش و آجرفرش بوده که امروزه بنا به نیاز به موزاییک و سنگفرش تغییر شکل یافته است.
کد مطلب 1304041

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