مرمت خانه تاریخی شیرنگی گرگان شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید عمرانی رکاوندی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: با توجه به اهمیت حفاظت از بناهای تاریخی بافت قدیم گرگان و در راستای احیای مجدد این بناها، اجرای عملیات مرمتی در این بناها از اولویت برنامه هاست.

وی افزود: از جمله بناهای با ارزش بافت قدیم گرگان مجموعه شیرنگی است که پس از مطالعات آسیب شناسی و شناسایی آسیب های وارده به بنا و تامین اعتبار، با اعتباری بالغ بر150 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی مرمت می شود.

عمرانی با اشاره به عملیات مرمتی این بنا، تصریح کرد: مرمت پوشش سقف شامل تعویض شیرسرهای پوسیده و فرسوده، تعویض تخته های آسیب دیده موجود در زیر سفال های بام، تعویض سفال های آسیب دیده از جمله عملیات مرمتی خانه شیرنگی است.

وی ادامه داد: تثبیت تزیینات گچبری در بدنه ها، تثبیت نوشته های قرآنی و گل بوته های موجود در زیرسقف چوبی از دیگر عملیاتی است که دراین بنا صورت می گیرد.

عمرانی خاطر نشان کرد: با اجرای این عملیات مرمتی ضمن حفاظت از آثار تاریخی استان، فرهنگ و تمدن غنی این منطقه بیش از پیش معرفی شده و گردشگران بیشتری را به استان جذب کند.

مجموعه شیرنگی بنایی متعلق به دوره پهلوی اول بوده که مساحت آن 735 مترمربع و زیربنای آن 520 مترمربع است.

این مجموعه به صورت یک ساختمان مرکزی در دو طبقه در وسط حیاط و ساختمان های جنبی دیگر در اطراف حیاط و دارای دوحوض جهت تامین آب ساختمان است.

سقف این بنا به صورت سفالی به صورت شیروانی با تزیینات چوبی در زیر شیر سرها و نوشته های قرآنی به همراه گل و بوته است وکف حیاط درگذشته به صورت سنگفرش و آجرفرش بوده که امروزه بنا به نیاز به موزاییک و سنگفرش تغییر شکل یافته است.