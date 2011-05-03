سند راهبردی کنترل بیماری آسم تا پایان نیمه اول سال نهایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کوروش اعتماد روز سه شنبه در چهاردهمین همایش روز جهانی آسم در بیمارستان امام اظهار داشت: بیماریهای مزمن تنفسی یکی از دغدغه‌های وزارت بهداشت است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و به دلیل افزایش طول عمر افراد بروز بیماریهای غیرواگیر نیز بیشتر شده و توجه به این امر از اولویتهای وزارت بهداشت است.

وی افزود: در حال حاضر بیماریهای قلبی عروقی، بیماری مزمن ریوی، سرطان و دیابت چهار عامل موثر در بروز بیماریهای غیرواگیر محسوب می‌شود که دخانیات، نداشتن فعالیتهای فیزیکی و مصرف الکل می‌تواند این عوامل را تشدید کند.

رئیس واحد بیماریهای غیرواگیر افزود: در حال حاضر 50/1 میلیارد نفر در دنیا به بیماری مزمن ریوی مبتلا هستند و این بیماری موجب کاهش کیفیت زندگی مبتلایان و غیبت از مدرسه و محیط کار می‌شود.

اعتماد بیان کرد: براساس مطالعات انجام شده در کشور شیوع آسم در جمعیت کودکان و نوجوانان حدود 13 درصد است و در شهرهایی مانند تهران که میزان آلودگی بالاتر از حد مجاز است آمار مبتلایان به آسم بسیار بالاتر است.

به گفته وی طبق مطالعه انجام شده در تهران مشخص شد که علایم بیماری آسم در تهرانی‌ها بالای 30 درصد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه پیشگیری از بیماری، مهم‌ترین نقش را کاهش این بیمار‌یها دارد، گفت: در این حوزه افزایش دانش عمومی جامعه و خانواده‌ها، سیاستگذاران، مسئولان و پزشکان مؤثرترین گام در پیشگیری را دارند.

اعتماد با اشاره به اینکه سند راهبردی برای کنترل آسم در حال تدوین است، گفت: در این سند راهبردی که برای پیشگیری و کنترل دو بیماری تدوین می‌شود سعی شده است با توجه به عوامل خطر در ایجاد بیماری آسم، نقش دیگر سازمانها و نهادها نیز دیده شود.

وی اظهار امیدواری کرد که این سند تا پایان نیمه اول امسال نهایی شود.