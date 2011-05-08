دکتر علی موسوی گرمارودی، ادیب و شاعر فرزانه ای است که طی سالهای متمادی به روشن تر شدن و پرجلوه تر کردن چراغ شعر و ادبیات آیینی همت گماشته و تلاشی شایسته و بایسته این حوزه از ادبیات که امروز به نام شعر آیینی یا مذهبی داشته است.

وی تمام تلاش خود را به این حوزه محدود نکرده بلکه ترجمه هایی از عربی به فارسی قرآن مجید و صحیفه سجادیه استاد علی موسوی گرمارودی نز ترجمه هایی فاخر و گرانبها بوده و جلوه دیگری از همت و ذوق خود را به نمایش گذاشته است.

مؤسسه هنر و ادبیات هلال نیز به تازگی تلاش کرده کتابهای صوتی را با صدای موسوی گرمارودی در اختیار علاقمندان قرار داده و اعلام کرده که به زودی مجموعه شعرهای مذهبی و ترجمه های وی از قرآن و صحیفه سجادیه را با عناوین پرسیاووشان، با بلم در اقیانوس و سرود آسمانی ارائه می کند.

به این بهانه بخشی از نامه دکتر احمد مهدوی دامغانی در تأیید مقام ادبی و علمی دکتر علی موسوی گرمارودی مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر احمد مهدوی دامغانی استاد ایرانی در رشته‌های ادبیات عرب و معارف اسلامی است که بهمن ماه 1359 در نامه ای در رابطه با سروده های علی موسوی گرمارودی با اشاره به اینکه برداشت و استنباط خود از شعر وی ارائه کرده آورده است:

قصایدی که موسوی در وصف و مدح آبشار نیاگارا و سعدی و خواجه شیراز و استاد امیری فیروزکوهی و مرحوم استاد محمود منشی و مرثیه های او برای شهید والامقام مطهری و مرحوم ادیب نیشابوری، همه اینها در حد خود از جمله بهترین اشعار شاعران معاصر است .

فقط آنانکه آبشار نیاگارا را از نزدیک دیده اند متوجه می شوند که موسوی با چه نگاه دقیق و نظر عمیق و لطفی شاعرانه آن ابدع البدایع خلقت الهی در روی زمین را وصف کرده است.

آشنایی و انس آقای دکتر موسوی گرمارودی با قرآن مجید موجب شده است تا از کلام الله مجید و صحیفه سجادیه(ع) چنان ترجمه شیوا و رسایی به ادب فارسی و مسلمانان و شیعیان خاصه هدیه کند.