به گزارش خبرگزاری مهر، غرفه این سرا در طبقه دوم شبستان قرار دارد و روزانه با برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه روزنامه‌نگاری و با حضور استادان و پیشکسوتان علم ارتباطات به میزبانی اهالی خبر و رسانه خواهد پرداخت.

همچنین خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که مایل به استفاده از سرای روزنامه‌نگاران ایران در ایام سال هستند، می‌توانند در روزهای برگزاری نمایشگاه با حضور در محل غرفه این سرا در طبقه دوم سالن شبستان و ارائه معرفی‌نامه از رسانه محل اشتغال خود، کارت عضویت رایگان دریافت دارند.

تبلیغات کتاب در مطبوعات ایران، روزنامه‌نگاری کتابگزار در جهان، اتحادیه مطبوعات جهان اسلام؛ ضرورت‌ها و بایسته‌ها، اقتصاد کتاب و مطبوعات ایران، چالش‌های نشر کتب روزنامه نگاری در ایران، نقش مطبوعات در ایجاد عادت کتابخوانی، اصول حرفه‌ای خبرنگاری کتاب و تجربه و تأثیر نشریات تخصصی کتاب و صنعت نشر در ایران از جمله نشست‌هایی است که در ایام برپایی نمایشگاه در این سرا برپا خواهد شد.