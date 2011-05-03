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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

اخبار نمایشگاه کتاب/

سرای روزنامه‌نگاران ایران میزبان اهالی رسانه می‌شود

سرای روزنامه‌نگاران ایران میزبان اهالی رسانه می‌شود

سرای روزنامه‌نگاران ایران که چندی پیش به همت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی و با حضور دکتر سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گشایش یافت، میزبان اهالی رسانه در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غرفه این سرا در طبقه دوم شبستان قرار دارد و روزانه با برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه روزنامه‌نگاری و با حضور استادان و پیشکسوتان علم ارتباطات به میزبانی اهالی خبر و رسانه خواهد پرداخت.

همچنین خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که مایل به استفاده از سرای روزنامه‌نگاران ایران در ایام سال هستند، می‌توانند در روزهای برگزاری نمایشگاه با حضور در محل غرفه این سرا در طبقه دوم سالن شبستان و ارائه معرفی‌نامه از رسانه محل اشتغال خود، کارت عضویت رایگان دریافت دارند.

تبلیغات کتاب در مطبوعات ایران، روزنامه‌نگاری کتابگزار در جهان، اتحادیه مطبوعات جهان اسلام؛ ضرورت‌ها و  بایسته‌ها، اقتصاد کتاب و مطبوعات ایران، چالش‌های نشر کتب روزنامه نگاری در ایران، نقش مطبوعات در ایجاد عادت کتابخوانی، اصول حرفه‌ای خبرنگاری کتاب و تجربه و تأثیر نشریات تخصصی کتاب و صنعت نشر در ایران از جمله نشست‌هایی  است که در ایام برپایی نمایشگاه در این سرا برپا خواهد شد.                                

کد مطلب 1304077

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