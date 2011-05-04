به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی شامگاه دوشنبه در جمع اعضای مجمع پیروان خط امام و رهبری و مجمع هماهنگی خط امام و رهبری استان قم که در سالن اجلاس امام خمینی(ره) مرکز فقهی ائمه اطهار قم برگزار شد با انتقاد از وضع فرهنگی کشور ابراز داشت: با اینکه دولت ما یک دولت اسلامی است اما در چند سال اخیر وضع فرهنگی کشور در ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی و حتی آداب و معاشرت بسیار تنزل کرده است.



وی با انتقاد از برخی برنامه‌های صدا وسیما ابراز داشت: پخش برخی از برنامه‌ها در صدا وسیما انسان را به لایه‌های زیرین جامعه آشنا می‌کند و نشان می‌دهد که ادب و حیا در جامعه کمرنگ شده است.



آیت الله فاضل لنکرانی تاکید کرد: همه مسئولان در این قضیه مسئولیت دارند و نباید در این خصوص کم توجهی کرد و اگر در این راستا زمانی که باید فریاد می‌زدیم و وظیفه انقلابی خود را انجام می‌دادیم به رسالت خود عمل می‌کردیم، امروز وضعیت ما بهتر از گذشته بود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب از سالهای گذشته در خصوص تهاجم فرهنگی هشدار دادند افزود: باید ببینیم که چه میزان به این هشدارها عمل کردیم.



حوزه در خصوص مسائل فرهنگی کشور مسئولیت دارد



وی با بیان اینکه حوزه علمیه در خصوص مسائل فرهنگی کشور مسئولیت اولیه را بر عهده دارد افزود: در دیدار اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با رهبر معظم انقلاب ، برخی از مشکلات فرهنگی کشور مطرح شد که رهبر معظم انقلاب حوزه ها را مسئول اول در این خصوص دانستند هرچند مسئولین و دستگاههای دیگر نیز نباید آسوده خاطر باشند و باید توجه داشت که همه در این زمینه مسئول اند.



آیت الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه نباید دغدغه خود را منحصر به این کنیم که چه کسی رئیس جمهور، نماینده مجلس و یا نماینده شورا خواهد شد اظهار داشت: باید مسائل دینی و فرهنگی در کشور دغدغه اصلی ما باشد.