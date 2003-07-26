نگرش نامطلوب خارجيان به ايران ، نشانه عملكرد ضعيف مراكز فرهنگي برون مرزي است

جلال جلالي زاده ، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار فرهنگي "مهر" با تأكيد بر ضرورت نظارت فعال و دقيق كميسيون بر فعاليت هاي فرهنگي خارج از كشور ، گفت : متأسفانه عليرغم اهميت موضوع ، كميسيون فرهنگي مجلس هيچ نظارتي بر نوع فعاليت و عملكرد سازمان ها و مراكز مختلفي كه در خارج از كشور فعال هستند ، ندارد .

جلالي زاده تصريح كرد : به دليل حساسيتي كه فعاليت هاي خارج از كشور دارد و همچنين تأثيرات مثبت و يا منفي كه عملكرد مطلوب يا نامطلوب اين فعاليت ها بدنبال دارد ، لازم است كميسيون فرهنگي مجلس بابرنامه ريزي دقيق و مدون امكان سفر اعضا و نظارت مستقيم بر عملكرد فعالان فرهنگي رادر خارج از كشور فراهم آورد .

وي يكي از ضعف هاي مجلس شوراي اسلامي و كميسيون فرهنگي مجلس را بي توجهي به هزينه هايي كه از سرانه بيت المال در خارج از كشور صرف مي شود عنوان كرد و افزود : خرج هاي بي حساب و كتاب ، به اسم فعاليت فرهنگي ، بودجه هاي سنگيني را بر دولت تحميل مي كند كه ضروري است با دقت نظر و توجه بيشتري به اين امر پرداخته شود .

جلالي زاده ، در مورد عملكرداين مراكز گفت : سازمان ها و مراكز فرهنگي متعددي ، هم عرض با يكديگر بدون هيچ نظارت جدي فعاليت مي كنند و اين مراكز هم بيش از آنكه در تلاش براي عملكرد مثبت و به انجام رساندن رسالت پذيرفته شده باشند ، به رقابت و خنثي كردن فعاليت هاي طرف مقابل مي انديشند .

وي عملكرد اين سازمان ها را بسيار ضعيف اعلام كرد و گفت : اگر در طول چند سال اخير ، و صرف هزينه هاي بسيار ، اين سازمان هاي متعدد ، فعاليت ي شايسته ومطلوب داشتند ، نگرش افراد خارج از كشور نسبت به ايران بسيار متفاوت از امروز بود .

جلالي زاده تصريح كرد : چندين مركز و سازمان مختلف با نام معرفي فرهنگ و تمدن ايران اسلامي ، فعال هستند ، اما همچنان شناخت كشورهاي خارجي از ايران بسيار مبهم و غريب است .

وي در ادامه تصريح كرد : سازمان ها و مراكز فرهنگي فعال در خارج از كشور تنها به هنگام تعيين بودجه ، گزارشي از عملكرد خود را ارائه مي دهند تا به دليل فعاليت هاي برون مرزي ، بودجه بيشتري را جذب كنند .

جلالي زاده با تأكيد دوباره بر ضعف عملكرد برون مرزي مراكز فرهنگي ، تصريح كرد : لازم است كميسيون فرهنگي مجلس با تدوين برنامه اي منسجم ، به صورت مستقيم و مستمر بر فعاليت هاي خارج از كشور نظارت داشته و از فعالان در اين عرصه ، عملكردي مثبت ، مطلوب و ارزنده را بخواهد .

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