ملت های منطقه با الگوگیری از انقلاب اسلامی به نهضت خود ادامه خواهند داد

به گزارش خبرنگار مهر، زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عصر امروز سه شنبه در تجمع اعضای بسیج جامعه پزشکی کشور که در مقابل سفارت بحرین برگزار شد با اشاره به حرکت های مردمی در منطقه گفت: حرکت هایی که امروز در منطقه رخ می دهد به برکت خون شهدا است و آنها بودند که با ایثارگری خود بذر امید را در دل ملت های منطقه کاشتند.

وی افزود: امروز شاهدیم که فرهنگ مقاومت مرزهای منطقه ای را رد کرده و به سایر کشورها رسیده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه شعارهایی که در انقلاب اسلامی توسط مردم کشور ما سر داده می شد امروز از زبان کشورهای منطقه شنیده می شود گفت: بیداری اسلامی موجب وحشت آمریکا و رژیم صهیونیستی شده و به همین دلیل است که این کشورها در قبال تحولات با سراسیمگی برخورد می کنند.

الهیان همچنین تاکید کرد که ملت های مسلمان با الگو گرفتن از انقلاب اسلامی به نهضت های خود ادامه خواهند داد و مردم منطقه به رهبری امام خامنه ای راه حمایت از سایر مسلمانان را به پیش گرفته اند.

عضو شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی کشور با بیان اینکه فجایع بحرین منجر به روشنگری در جهان شده است تصریح کرد: امروز رژیم آل خلیفه به دلیل ورود نیروهای سعودی به این کشور رسوا شده است.

الهیان با اشاره به سکوت مجامع بین المللی در قبال جنایات بحرین اظهار داشت: هتک حرمت و توهین به مقدسات هم اکنون با سکوت سازمان ملل و دیگر سازمان های حقوق بشری مواجه شده و آنها که در قبال هر حادثه کوچکی در کشورمان جنجال زیادی به پا می کنند امروز مقابل چنین حرکت های جنایت باری سکوت اختیار کرده اند.

وی به همچنین به اقدامات مجلس شورای اسلامی برای حمایت از مردم بحرین اشاره کرد و افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت یکپارچه این جنایات را محکوم می کنند و طی مکاتبه با پارلمانهای کشورهای اسلامی بدنبال فشار به مجامع بین المللی هستند.