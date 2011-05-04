محمد ابراهیم معیری دراین باره به خبرنگار مهر گفت: بعد از جشنواره تصمیم بر این گرفته شد که فیلم میکس مجدد شود. بنابراین اصغر آبگون درحال میکس مجدد فیلم است که مراحل پایانی را می‌گذراند.

وی ادامه داد: در حال رایزنی با چند شرکت بین‌المللی هستیم تا فیلم را برای اکران در کشورهای خارجی معرفی کنیم. در حال نوشتن فیلمنامه تازه‌ای به نام "عملیات نجات" هستم که پروژه بزرگی به حساب می‌آید. امیدوارم بتوانم به زودی فیلم را کلید بزنم.

لادن مستوفی، هادی دیباجی، بهزاد فراهانی، حسن مهمانی و کامران تفتی بازیگران "گلوگاه" هستند. محمد ابراهیم معیری فیلم‌های سینمایی "کتونی سفید" و "پروانه‌ها بدرقه می‌کنند" را کارگردانی کرده است.