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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۴۵

اتوبوس دریایی بین بنادر چابهار و کنارک راه اندازی شد

اتوبوس دریایی بین بنادر چابهار و کنارک راه اندازی شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: برای نخستین بار با راه اندازی اتوبوس دریایی مسافرت بین شهرهای بندری چابهار و کنارک رونق خواهد گرفت.

سعید رحیمی  در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: این اتوبوس دریایی هر روزه از ساعت شش تا 15 در مسیر یاد شده در بندرکنارک، اسکله سنگی و در بندر چابهار، اسکله هفت تیر به مسافران و گردشگران سرویس دهی می کند.

وی گفت: خلیج چابهار از زیباترین جذابیت ‌های گردشگری جنوبی کشور است که همه ساله گردشگران زیادی را به خود جلب می ‌کند.

وی افزود: این شناور با ظرفیت حدود 30 نفر مسیر دریایی کنارک تا چابهار را ظرف مدت 20 دقیقه می پیماید.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار بیان داشت: نخستین اتوبوس دریایی میان بنادر چابهار و کنارک توسط شرکت تعاونی مسافربری دریایی قاصدک طلایی و تلاش و پیگیری مستمر مسئولان این شهرستانها راه اندازی شد.

کد مطلب 1304109

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