اتوبوس دریایی بین بنادر چابهار و کنارک راه اندازی شد

سعید رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: این اتوبوس دریایی هر روزه از ساعت شش تا 15 در مسیر یاد شده در بندرکنارک، اسکله سنگی و در بندر چابهار، اسکله هفت تیر به مسافران و گردشگران سرویس دهی می کند.

وی گفت: خلیج چابهار از زیباترین جذابیت ‌های گردشگری جنوبی کشور است که همه ساله گردشگران زیادی را به خود جلب می ‌کند.

وی افزود: این شناور با ظرفیت حدود 30 نفر مسیر دریایی کنارک تا چابهار را ظرف مدت 20 دقیقه می پیماید .