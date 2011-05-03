نظارت مستمر جهت ارتقاء کیفیت نان در استان قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم در اولین جلسه هدفمند کردن یارانه ها در سال جدید که ظهر سه شنبه در استانداری تشکیل شد اظهارداشت: مراحل تهیه نان از زمان کاشت، برداشت تا مرحله تولید اگر با نظارت مستمر همراه باشد باعث افزایش کیفیت نان مصرفی مردم و در نتیجه رضایتمندی آنان می شود.

عجم توجه به آموزش تولید کنندگان نان، بازسازی و نوسازی تجهیزات فرسوده برخس نانوایی ها و اختصاص تسهیلات مناسب را از مواردی برشمرد که باید مورد توجه دست اندرکاران قرارگیرد و افزود: آموزش برای افزایش کیفیت نان در استان باید جدی گرفته شود و در این خصوص شناسایی افراد و گروههایی که نیازمند آموزش هستند ضروری است.

استاندار قزوین تصریح کرد: کاهش هزینه تولید نان اهمیت زیادی دارد اما نباید این امر موجب کاهش کیفیت نان شود لذا همه نانوایی ها موظفند دستورالعمل قیمت مصوب نان را در نانوایی ها و در معرض دید مردم نصب کنند.

وی اجرای طرح بزرگ هدفمند کردن یارانه ها را در استان قزوین خوب ارزیابی کرد و افزود: در استان قزوین با برنامه ریزی مناسب، پیگیری هاس مستمر و همراهی مثال زدنی مردم فهیم و آگاه این طرح مهم به خوبی آغاز شده و ادامه آن نیز با موفقیت در حال اجراست.



عجم یادآور شد: شیب افزایش قیمت ها در اجرای این طرح مهم بایستی با اجرای قانون حفظ حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام شود و در این خصوص برخی با سیاه نمایی ادعاهای دروغینی را مطرح می کنند که بایستی با اطلاع رسانی مناسب جلوی این موارد گرفته شود.

استاندار قزوین بر روشنگری، اطلاع رسانی مناسب و به موقع و دقیق به مردم از نحوه و میزان افزایش قیمت حامل های انرژی تأکید کرد و گفت: قبل از اینکه اخبار نادرست توسط برخی در بین مردم منتشر شود باید با اطلاع رسانی مناسب و شفاف اخبار صحیح و درست به مردم بازگو شود زیرا روشنگری و افزایش آگاهی مردم موجب همراهی بیشتر آنها می شود.

وی همچنین بر ارائه راهکارهایی جهت کاهش مصرف حامل های انرژی در استان تأکید کرد.

اکبر نیکزاد معاون امورعمرانی استانداری نیز در این جلسه از طرح هدفمند سازی یارانه ها به عنوان انقلاب عظیم اقتصادی کشور نام برد و اظهارداشت: هماهنگی مستمر دستگاههای اجرایی می تواند مشکلات ناشی از اجرای طرح را کم کند.