به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامرضا ناظمی ظهر سهشنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات اداره کل اوقاف قم برگزار شد با بیان اینکه تعداد کل پروژههای عمرانی اداره کل اوقاف و امور خیریه در قم ۵۴ طرح است، بیان داشت: پنج طرح در کهک، هشت طرح در خلجستان و ۳۹ طرح نیز در شهرستان قم خواهد بود که مجموع اعتبار طرحهای عمرانی ۲۵ میلیارد ریال است که از محل عوائد بقاع متبرکه تأمین میشود.
وی اظهار داشت: با رویکردی که اوقاف و امور خیریه استان در سال گذشته داشت خوشبختانه توانستیم بخش عمدهای از منویات سازمان را اجرایی کنیم گر چه بخشی دیگر از این برنامهها به سال ۹۰ موکول شد.
حجت الاسلام ناظمی در رابطه با کارهای صورت گرفته در ایام نوروز سال جاری اظهار داشت: در برنامه آرامش بهاری ویژه ایام نوروز سال جاری، مجموعههای فرهنگی استان توانستند فعالیتهای چشمگیری را در این خصوص انجام دهند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم ادامه داد: برنامههای آرامش بهاری در ۹ پایگاه استان بصورت برنامههای اصلی و فرعی برگزار شد که پنج پایگاه برنامه اصلی و چهار پایگاه نیز برنامههای فرعی را اجرایی کردند.
وی اظهار داشت: معرفی امامزادههای استان، بخش معرفتی و بصیرتی، قرآن بخوان و جایزه بگیر و همچنین دایر کردن غرفههای متعدد از جمله برنامههای فرهنگی بسیار شاخص در ایام نوروز بود که استاندار قم نیز از آنها بازدید به عمل آورد و طبق ارزیابی صورت گرفته پنج هزار نفر از بخشهای مختلف فرهنگی در ایام نوروز بازدید کردهاند.
ناظمی در خصوص رویکرد اداره کل اوقاف و امور خیریه قم در سال جاری اضافه کرد: رویکرد ما بر اساس نامگذاری سال جدید به نام جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری است.
وی ادامه داد: طبق دستور نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف بر اساس فرمایشات رهبری تحولاتی در امور موقوفات و بقاع متبرکه خواهیم داشت که اجرایی کردن این امر در جامعه تأثیر بسزایی خواهد داشت.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم از پیگیری ۵۴ طرح عمرانی اوقاف و امور خیریه در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامرضا ناظمی ظهر سهشنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات اداره کل اوقاف قم برگزار شد با بیان اینکه تعداد کل پروژههای عمرانی اداره کل اوقاف و امور خیریه در قم ۵۴ طرح است، بیان داشت: پنج طرح در کهک، هشت طرح در خلجستان و ۳۹ طرح نیز در شهرستان قم خواهد بود که مجموع اعتبار طرحهای عمرانی ۲۵ میلیارد ریال است که از محل عوائد بقاع متبرکه تأمین میشود.
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