64 کیلوگرم تریاک در قزوین کشف شد

سردار مسعود حعفری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: ماموران پلیس راه شهرستان بوئین زهرا سه شنبه حین گشت زنی در جاده قزوین به ساوه به یک دستگاه سواری سمند مشکوک شدند و دستور توقف ماشین را دادند.

وی افزود: راننده سمند با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد که پس از مدتی تعقیب و گریز خودرو متوقف و راننده 27 ساله آن دستگیر شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان بیان کرد: ماموران پلیس در بازرسی از سمند 40 کیلوگرم تریاک را که به طرز ماهرانه ای در خودرو جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند.

سردار جعفری نسب خاطرنشان کرد: در اقدام پلیسی دیگر ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در آزاد راه قزوین به زنجان به یک دستگاه سورای پژو با سه سرنشین مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از پژو نیز مقدار 14 کیلو و500 گرم تریاک کشف و ضبط شد که هر سه سرنشین خودرو نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان قزوین اظهار داشت: ماموران در اقدام دیگر در بازرسی از یک دستگاه پژو در آزاد راه قزوین به کرج شش کیلو تریاک کشف و دو سرنشین پژو را دستگیر کردند.

سردار جعفری نسب افزود: در بازرسی از یک دستگاه خودرو سه کیلو و 870 گرم تریاک کشف و ضبط شد و راننده آن دستگیر شد.