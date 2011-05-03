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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

64 کیلوگرم تریاک در قزوین کشف شد

64 کیلوگرم تریاک در قزوین کشف شد

قزوین - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی قزوین گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین 64 کیلوگرم مواد مخدر در مناطق مختلف استان کشف و ضبط کردند.

سردار مسعود حعفری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: ماموران پلیس راه شهرستان بوئین زهرا سه شنبه حین گشت زنی در جاده قزوین به ساوه به یک دستگاه سواری سمند مشکوک شدند و دستور توقف ماشین را دادند.
 
وی افزود: راننده سمند با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد که پس از مدتی تعقیب و گریز خودرو متوقف و راننده 27 ساله آن دستگیر شد.
 
فرمانده نیروی انتظامی استان بیان کرد: ماموران پلیس در بازرسی از سمند 40 کیلوگرم تریاک را که به طرز ماهرانه ای در خودرو جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند.
 
سردار جعفری نسب خاطرنشان کرد: در اقدام پلیسی دیگر ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در آزاد راه قزوین به زنجان به یک دستگاه سورای پژو با سه سرنشین مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.
 
وی افزود: در بازرسی از پژو نیز مقدار 14 کیلو و500 گرم تریاک کشف و ضبط شد که هر سه سرنشین خودرو نیز دستگیر شدند.
 
فرمانده انتظامی استان قزوین اظهار داشت: ماموران در اقدام دیگر در بازرسی از یک دستگاه پژو در آزاد راه قزوین به کرج شش کیلو تریاک کشف و دو سرنشین پژو را دستگیر کردند.
 
سردار جعفری نسب افزود: در بازرسی از یک دستگاه خودرو سه کیلو و 870 گرم تریاک کشف و ضبط شد و راننده آن دستگیر شد.
کد مطلب 1304135

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