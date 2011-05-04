آقای وزیر! این هم لیست اجاره آپارتمان در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بازار اجاره بها که هرساله با شروع سال جدید و افزایش تورم با قیمتهای صعودی همراه می شود امسال هم در ابتدای سال افزایش 10 تا 20 درصدی را تجربه کرد و همچنان در همین قیمت ثابت مانده است. گرچه افزایش قیمت اجاره ارتباط مستقیمی به منطقه و متراژ دارد، اما مالکان هم تاثیر زیادی را در قیمت اجاره ایفا می کنند.

البته اجاره بها در هر منطقه ای قیمت مشخصی دارد و در صورتی که قیمت از مقدار خاصی بالاتر رود مستاجران حاضر به پذیرفتن آن نیستند، اما گاهی مالکان اجاره بها را 20 تا 40 هزار تومان افزایش می دهند و مستاجران هم به دلیل برخی از شرایط حاضر به پذیرفتن این قیمت هستند.

در واقع مستاجران ترجیح می دهند که واحد مسکونی مناسب را حتی بالاتر از قیمت عرف بازار اجاره کنند اما گروه دیگری از مستاجران هم ترجیح می دهند که واحد خود را حتی در صورت بالابردن اجاره از سوی مالک، تغییر ندهند تا هزینه ای را بابت حمل ونقل اثاثیه و یا پیداکردن خانه مناسب صرف نکنند.

باوجودی که اجاره بها در اوایل سال جدید با افزایش روبرو شد اما مشاوران املاک معتقدند که این افزایش قیمت طبیعی است و هرساله مالکان با شروع سال جدید اجاره بها را متناسب با تورم بالا می برند.

در همین حال، بسته حمایتی اجاره بهای مسکن هم که اخیرا به مشاوران املاک برای اجرا ابلاغ شده، هم مورد استقبال موجران و مستاجران قرار نگرفته است.

یکی از فعالان بازار مسکن با بیان اینکه با شروع سال جدید و نزدیک شدن به جابجایی ها هرساله قیمتها افزایش می یابد، گفت: کشور ما هر ساله با تورم روبروست بنابراین افزایش قیمت امری طبیعی به نظر می رسد.

براساس این گزارش، به نظر می رسد که اجاره بها مانند هر سال با افزایش 10 تا 20 درصدی مواجه شده و در همین میزان هم ثابت بماند؛ گرچه این افزایش قیمت هرساله، زندگی را برای مستاجران با دشواری زیادی همراه می کند.

لیست اجاره بها در تهران



به گزارش خبرنگار مهر از سطح شهر هم اکنون اجاره یک آپارتمان 100 متری با عمر چند ساله در امیرآباد 10 میلیون ودیعه با ماهیانه 800 هزار تومان اجاره داده می شود، همین متراژ در مجیدیه شمالی 10 میلیون ودیعه با ماهیانه 600 هزار تومان است.

برای 70 متری نوساز در خیابان گیشا هم 40 میلیون رهن کامل باید پرداخت شود و همین متراژ در شهرک غرب 50 میلیون تومان رهن کامل است.

برای آپارتمانی 45 متری در بلوار پروین 16 میلیون رهن کامل تعیین و در اشرفی اصفهانی واحدی 45 متری و نوساز با 25 میلیون تومان به اجاره گذاشته شده است.

همچنین 45 متری در جوادیه یک خوابه به قیمت 16 میلیون تومان به رهن گذاشته شده است، ضمن اینکه برای 50 متری در خیابان خواجه نظام 8 میلیون ودیعه با ماهیانه 320 هزار تومان اجاره تعیین شده است.

براساس این گزارش، 51 متری در خیابان کمیل با 16 میلیون تومان به رهن گذاشته شده و 58 متری در خیابان نامجو 10 میلیون ودیعه با 430 هزار تومان به اجاره می رسد.

برای 60 متری در تهرانپارس حوالی 176 شرقی هم 7 میلیون ودیعه با ماهیانه 450 هزار تومان اجاره تعیین شده است، همچنین 65 متری یک خوابه در سعادت آباد 20 میلیون رهن و ماهیانه 350 هزار تومان به اجاره می رسد.