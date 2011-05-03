سید جلال رافخایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی ذوبآهن مقابل الامارات اظهار داشت: الامارات در بازی نخست فشار بسیاری بر ما وارد کرد و با قدرت به مصاف ما آمد بنابراین در این بازی که یک مصاف خانگی برای این تیم به شمار میرود با قدرت بیشتری به میدان خواهد آمد بنابراین ما باید مراقب این تیم باشیم.
وی با بیان اینکه صعود ذوبآهن به دور بعد مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هنوز قطعی نشده، تصریح کرد: اگرمقابل الامارات به پیروزی برسیم، میتوانیم صعود خود به دور بعد را قطعی کرده و خیالمان تا حدود زیادی برای صدرنشینی در گروه خود راحت میشود.
این مهاجم ادامه داد: تیم ما در مسابقات آسیایی روانتر بازی میکند و عملکرد بهتری از خود به نمایش میگذارد و در مرحله حذفی با هر تیمی بازی کند، برای صعود به مرحله بعد بازی میکند؛ اگرچه دوست داریم استقلال به عنوان صدرنشین گروه خود به دور بعد مسابقات لیگ قهرمانان آسیا صعود کند اما حتی اگر مجبور شویم در مرحله حذفی به مصاف این تیم برویم، استقلال را حذف میکنیم.
وی در مورد عملکرد ذوبآهن در مسابقات لیگ برتر طی سه فصل گذشته اضافه کرد: در مورد مشکلات تیم ما باید کادر فنی پاسخگو باشند اما نتایج ما در این مسابقات و قهرمان نشدن ذوبآهن دلایل بسیاری داشت و این مشکلات باید برای فصل آینده مورد بررسی قرار بگیرند.
رافخایی در مورد فصل آینده و حضورش در ذوبآهن گفت: فعلا تصمیمی در مورد فصل آینده نگرفتهام زیرا اکنون زمان تصمیمگیری در این مورد نیست بنابراین در پایان فصل در مورد آن تصمیمگیری خواهیم کرد.
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