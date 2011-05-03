بیداری اسلامی در منطقه علامت آزادی فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سردار محسن انصاری عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رؤسای سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل اظهار داشت: این تحولات در آینده ای نزدیک به آزادی فلسطین و نابودی اسرائیل منتج خواهد شد.

وی با بیان اینکه بی شک بیداری مردم منطقه خاورمیانه نشات گرفته از انقلاب مردم ایران در 32 سال گذشته است، اضافه کرد: انقلاب ایران مسیر آزادی و عدالت را به جهان نشان داد و این حرکت هرگز متوقف نخواهد شد.

قائم سازمان مقام بنیاد شهید کشور همچنین حفظ وحدت ملی را لازمه دستیابی به پیشرفت و عدالت عنوان کرد و افزود: لازمه دستیابی به پیشرفت و عدالت، حفظ وحدت ملی و امیدواری مردم به آینده است.

انصاری ابراز داشت: حماسه ها و ایثارگریهای شهدا و ایثارگران در دوران دفاع مقدس سبب حفظ انقلاب و وحدت اسلامی مردم شد و امروز این نظام به الگوی سایر کشورها تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: اگر از دهه چهارم انقلاب به دهه پیشرفت و عدالت یاد می شود، بی شک به برکت خون شهدا و روحیه انقلابی مردم و حفظ وحدت در طول 32 سال گذشته بوده است.

این مسئول با اشاره به موفقیتهای کشور در تمام عرصه ها بویژه در علم، فن آوری و الگو قرار گرفتن برای سایر کشورهای اسلامی افزود: اگر بخواهیم در دنیا نیز الگو باشیم باید اعتماد عمومی و انسجام ملی خود را حفظ کنیم.

به گفته وی اگر کشور ما بعد از 32 سال علیرغم توطئه های دشمنان شرقی و غربی توانسته پایداری خود را حفظ و زمینه ساز آزادی کشور فلسطین باشد، تنها در سایه وحدت، همدلی و یکپارچگی ملی بوده است.

انصاری با بیان اینکه دشمن از راههای مختلف سعی دارد مردم را به آینده ناامید و مایوس کند، تصریح کرد: حرکت حول محوریت ولایت فقیه سند آزادی کشور و مردم است، چنانچه در طول 32 سال نیز به عینه شاهد آن بوده ایم و باید این مسیر را با بصیرت کامل ادامه دهیم.

وی ولایت فقیه را ستون اصلی انقلاب و نظام دانست و خاطرنشان کرد: مردم ما پیروی از ولایت فقیه و باورهای دینی خود را در حادثه و فتنه های بعد از انتخابات نشان دادند، بطوریکه تئورسینهای غربی نیز موفقیت مردم ایران و شکست خود را اذعان کردند.

آثار و اسناد سه هزار شهید در اردبیل جمع آوری شد

در این مراسم ریئس سابق سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل نیز طی سخنانی با بیان اینکه تاکنون سه هزار و 286 پرونده مربوط به آثار و اسناد شهدا در این استان جمع آوری شده است، ابراز داشت: در پنج سال گذشته بیش از سه هزار یادواره شهدا نیز در سطح استان برگزار شد.

مصطفی افضلی فرد از تهیه 23 عنوان کتاب با تیراژ 32 هزار جلد توسط سازمان بنیاد شهید استان اردبیل خبر داد و متذکر شد: بیش از 50 طرح پژوهشی نیز در حوزه ایثار و شهادت از سوی سازمان بنیاد شهید استان انجام و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

همچنین به گفته وی این سازمان در طول چهار سال گذشته موفق شده طرح پایش و سلامت سه هزار و 100 نفر از والدین شهدا را با موفقیت به اتمام برساند.

مسئول سابق این نهاد از افزایش میزان درآمد بیمارستان ایثار از هفت میلیارد ریال به 20 میلیارد ریال خبر داد و تمدید بیمه جانبازان و والدین شهدا و استخدام بیش از هزار نفر از فرزندان شاهد در دستگا ههای دولتی را از دیگر اقدامات سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در طول چهار سال گذشته برشمرد.

در پایان این مراسم ضمن قدردانی از زحمات مصطفی افضلی فرد رئیس سابق سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، میر ودود سید شنوا به عنوان رئیس جدید این سازمان معرفی شد.