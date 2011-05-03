انتقال 7 گروه شغلی به مجتمع صنفی تالاب بهرام در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیپور با اعلام این مطلب با اشاره به هدف احداث این مجتمع گفت :انتقال صنوف مزاحم به منظور ساماندهی و نظم بخشی صنوف سطح شهر تهران از مهمترین اهداف احداث این مجتمع است.

وی با اشاره به صنوف مرتبط جهت انتقال به این مجتمع گفت : واحدهای سنگتراشی و سنگفروشی ،فلزتراشان آهنکاران ، درودگران ، چراغ ساز و سماور سازان از جمله صنوفی هستند که به این مجتمع منتقل می شوند.

علیپور با اشاره به امکانات خدماتی رفاهی پیش بینی شده در این مجتمع گفت : ایستگاه آتش نشانی ، مخابرات ، بانک پست برق ، فضای سبز از جمله این امکانات است .

وی افزود:این مجتمع درکیلومتر 12 جاده ورامین با ظرفیت 1016 واحد صنفی ومساحت کل 55 هکتار واقع شده است.