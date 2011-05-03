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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۲۶

انتقال 7 گروه شغلی به مجتمع صنفی تالاب بهرام در پایتخت

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل شهر از انتقال 7صنف مختلف به مجتمع صنفی خدماتی ولیعصر(عج) تالاب بهرام خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیپور با اعلام این مطلب با اشاره به هدف احداث این مجتمع گفت :انتقال صنوف مزاحم به منظور ساماندهی و نظم بخشی صنوف سطح شهر تهران از مهمترین اهداف احداث این مجتمع است.

وی با اشاره به صنوف مرتبط جهت انتقال به این مجتمع گفت : واحدهای سنگتراشی و سنگفروشی ،فلزتراشان آهنکاران ، درودگران ، چراغ ساز و سماور سازان از جمله صنوفی هستند که به این مجتمع منتقل می شوند.

علیپور با اشاره به امکانات خدماتی رفاهی پیش بینی شده در این مجتمع گفت : ایستگاه آتش نشانی ، مخابرات ، بانک پست برق ، فضای سبز از جمله این امکانات است .

وی افزود:این مجتمع درکیلومتر 12 جاده ورامین با ظرفیت 1016 واحد صنفی ومساحت کل 55 هکتار واقع شده است.

کد مطلب 1304167

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