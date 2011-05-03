خدمات رسانی در روستاهای مراوه تپه با مشکل روبروست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر کرمانی عصر سه شنبه در نشست فرمانداری مراوه تپه افزود: به لحاظ وسعت و پراکندگی، قطعا در زمینه خدمات رسانی به روستایان با مشکلات زیادی مواجه هستیم که تمام سعی ما براین است که در راستای بسط شعار عدالت محوری و خدمات رسانی به مناطق محروم گام های بیشتر و موثرتری برداریم.

وی اظهار داشت: با معرفی ظرفیت ها و استعداد های منطقه می توان برای جذب سرمایه گذار و گردشگر تلاش و برنامه ریزی کرد و در آینده نیز مسیر رشد و توسعه را با شتاب بیشتری طی کرد.

فرماندار مراوه تپه با اشاره به نامگذاری سال جهاد اقتصادی افزود: طی چند سال اخیر زیرساخت های مهم تلاش و جهاد اقتصادی در کشور مهیا شده و این نامگذاری نشان از درایت، تدبیر و اشراف رهبری بر مسائل و مشکلات جامعه دارد.

کرمانی خاطر نشان کرد: برای برداشتن گام های موثر در سطح شهر ستان باید از لحاظ اطلاع رسانی در جهت معرفی توانمندی ها و نقاط قوت شهرستان برنامه ریزی و تلاش کنیم.

وی اذعان داشت: حدود 80 درصد از جمعیت 54 هزار نفری شهرستان در روستاها ساکن هستند که باید برای رفاه بیشتر این قشر برنامه هایی از قبیل اجرای طرح های هادی، شبکه های آبرسانی و ... را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: مراوه تپه از نظر وسعت دومین شهرستان بزرگ استان به شمار می رود که دارای 200 هزار هکتار عرصه منابع طبیعی، 40 هزار هکتار زمین زارعی و 300 هزار رإس دام سبک و سنگین است که می تواند در استقرار صنایع وابسته به کشاورزی و دامپروری موثر باشد.