روایت استاندار لرستان از معلم دبیرستانش / هر چه دارم از معلمم دارم

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان پس از اینکه روز گذشته با به کار بردن عبارات ریاضی قدردانی از معلم را یک اپسیلون در مقابل بی نهایت زحمات وی خواند امروز نیز در همایش تجلیل از معلمان نمونه استان با روایتی از معلم دوران تحصیلش و ابراز احساسات به وی مخاطبان را تحت تاثیر قرار داد.

وی در این مراسم با یاد کردن از معلم اول دبیرستانش به نام "مهندس بهروزی"، از دلسوزیهای او گفت که حتی زنگ تفریحش را نیز برای کمک به حل مشکلات درسی دانش آموزان و مشاوره تحصیلی و شغلی برای آینده آنان صرف می کرده است.

دهمرده که از معلم دبیرستان خاطره های زیادی را به یاد دارد، یادآوری می کند که دانش آموزان مهندس بهروزی حتی از او نوع راه رفتن، نوع صحبت کردن و نوع ایستادنش را هم فراگرفته اند که این موضوع حکایت از جذابیت این معلم کوشا برای دانش آموزان دارد.

وی کمی تامل می کند و با اشاره به اینکه معلمش هیچگاه هنگام ایستادن روبه روی بچه ها دستانش را در جیبش نمی کرده است و با کمال احترام می ایستاده است می گوید من از این معلمم یاد گرفتم که حتی نوع ایستادن من در مقابل افراد چگونه باشد.

استاندار لرستان از تقلیدهای دانش آموزان کلاس از رفتارهای این معلم می گوید و اینکه چقدر حرکات وی برایشان جذاب و درس آموز بوده است. دهمرده معتقد است که در طول دوران تحصیلش هیچگاه چنین معلمی نداشته است که او را تحت تاثیر قرار دهند و از او چیزهای فراوانی یاد بگیرد.

دهمرده برای معلمی که یک استاندار و استاد دانشگاه تحویل کشور داده است رحمت الهی را طلب می کند و می گوید: با قاطعیت می گویم که من هر چه دارم از معلمم دارم.

وی معتقد است که هر آنچه برای قدردانی از مقام معلم تلاش شود بازهم در مقابل زحمات این قشر ناچیز است و ادامه می دهد: به اعتقاد من حتی در راستای ارج گذاری به مقام معلم می توان نام کوچه ها و محلات را به نام معلمان نامگذاری کرد.