مهتاب امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: رادیو دانش آموز در اداره آموزش و پرورش استان البرز اجرا شده است.



این مسئول بیان کرد: از جمله مهمترین اهداف برگزاری رادیو دانش آموزآموختن همکاری در تمامی زمینه ها بانهادهای مختلف به دانش آموزان، آشنایی هرچه بیشتر آنان با مقام معلم، استاد مطهری، گرامیداشت این روز،شناسایی وشکوفایی استعدادهای دانش آموزان و تقویت مهارت های آنان است.



وی افزود: مادرصدد برگزاری رادیو دانش آموز نه تنها در اداره ی آموزش وپرورش هستیم، بلکه تمام سعیمان را خواهیم کرد تا رادیو دانش آموز در مدارس نیز برگزار شود.

گفتنی است"رادیو دانش آموز"با حضور دانش آموزان مدرسه تهذیب اجراشد.