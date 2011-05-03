محسن پرویز، معاون سابق فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت شارژ کارتهای الکترونیک کتاب در دوره مسئولیتش گفت: سال گذشته شارژ کارتهای اعضای انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با تاخیری چند روزه انجام شد که دلیل آن مشکل فنی بود، ولی روند همیشگی این بود که کارتها سالی یک بار و پیش از شروع نمایشگاه کتاب شارژ میشد.
وی ادامه داد: معاونت فرهنگی هر ساله بودجهای را برای شارژ این کارتها اختصاص میداد و هیچ تبعیضی هم بین تشکلها و انجمنها قائل نبودیم؛ تنها معیارمان این بود که تشکلها و انجمنها رسمی باشند. به این معنا که انتخابات داشته باشند و عضوگیریشان رسمی باشد. آنطور که به خاطر دارم انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، انجمن قلم، هیئت اسلامی هنرمندان، انجمن تصویرگران کتاب کودک، انجمن شاعران ایران، دفتر شعر جوان و ... برخی از تشکلهایی بودند که کارتهای کتابشان شارژ میشد.
رئیس سابق نمایشگاه کتاب تهران با اشاره به اینکه اعضای انجمنها و تشکلهای رسمی که اعضایشان را به معاونت فرهنگی معرفی کرده بودند، برایشان کارت الکترونیک کتاب صادر شده بود، عنوان کرد: این کارتها طبق روال هر ساله شارژ میشد و تاکید به مسئولان مالی هم این بود که پیگیر شارژ شدن کارتها باشند، چرا که شایستهترین افراد برای دریافت این یارانه، اهالی فرهنگ هستند.
پرویز افزود: البته درخواستهای رسیده از سوی انجمنها ضمیمه اسناد مالی میشد که این هم روند پیچیده قانونی نبود بلکه یک روال مرسوم اداری درون معاونت بود و فکر میکنم مشکلاتی که امسال پیش آمده ناشی از یک غفلت باشد؛ وگرنه قاعدتا تعمدی در کار نیست.
وی در پایان در توضیح اینکه چرا کارت کتاب خبرنگاران در سال گذشته شارژ نشد، گفت: در حوزه خبرنگاران ابتدا لازم بود تعاملی با معاونت مطبوعاتی ایجاد میشد و اینگونه نبود که معاونت فرهنگی فهرستی از خبرنگاران تهیه و یا از رسانهها دریافت کند تا به آنها کارت بدهد و یا کارتشان را شارژ کند. همچنین لازم بود سهمی از یارانه را معاونت مطبوعاتی بدهد و بخش دیگر را ما تامین کنیم.
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