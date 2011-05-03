دیدار سفیر ازبکستان در تهران با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام اکرم اف سفیر ازبکستان در تهران امروز سه شنبه با دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

صالحی ضمن اشاره به جایگاه ویژه ازبکستان به عنوان یک کشور مهم در آسیای مرکزی با پیشینه ای قابل توجه اظهار داشت : باید تلاش کنیم روابطمان بیش از پیش تقویت شود بخصوص در بحث کریدور ترانزیت که موافقت نامه آن بتازگی در ترکمنستان امضاء شد.

وی حجم مبادلات تجاری فیمابین دو کشور ایران و ازبکستان را با توجه به ظرفیتهای بالقوه و بالای دو کشور ناکافی دانست و افزود: باید تلاش کنیم حجم روابط را ارتقاء بدهیم و علاقمندیم روابط خود را در تمامی ابعاد با ازبکستان توسعه دهیم و آماده هر نوع همکاری هستیم.

سفیر ازبکستان نیز در این دیدار ضمن اشاره به همکاریهای خوب بین دو کشور توسعه روابط دو جانبه و گسترش آنرا از اولویتهای کاری اش ذکر و اظهار امیدورای کرد در آینده شاهد توسعه همکاریهای دو جانبه و منطقه ای در زمینه ترانزیت و سایر بخشها باشیم.