محدودیتهای توسعه صنعت گردشگری باید از میان برود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عزیز اکبریان ظهر سه شنبه در سیزدهمین جشنواره باغ لاله های گچسر اظهار داشت:‌ طی سالهای اخیر، برخی قوانین باعث شده بسیاری از تحولات اساسی در حوزه گردشگری کشور روی زمین بماند و اقدامی صورت نگیرد.

وی افزود: صنعت گردشگری صنعتی نوپاست که باید برای تقویت آن تلاش بیشتری صورت گیرد.

مصوبه شورای امنیت ملی نیازمند بازنگری است

این مسئول با اشاره به اینکه برخی مصوبات و تبصره های شورای امنیت ملی نیازمند بازنگری است، خاطرنشان کرد: با اصلاح و بازنگری در برخی قوانین باید زیرساختهای گردشگری استان را فراهم کرد تا مسئولان بتوانند با فراغ بال نسبت به اجرای برنامه ها و اهداف خود موفق عمل کنند.

وی گفت: متاسفانه به دلیل دید محدود به این حوزه هنوز نتوانسته ایم مقدمات اجرای درست و صحیح این صنعت را در کشور از جمله استان البرز فراهم کنیم.

اکبریان تصریح کرد: هرجا که حوزه گردشگری برای ساماندهی و برنامه ریزی امور ورود کرده است جلوی آن ایستاده ایم و تمامی دربها را به روی آن بسته ایم و ادعا می کنیم که در حوزه گردشگری موفق عمل نکرده ایم.

سه فرماندار آمد و رفت اما مشکل مردم ولایت رود حل نشد

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وجود برخی نگاهها و تنگ نظری ها باعث شده است که مشکلات مردم لاینحل باقی بماند به عنوان مثال می توان به مشکل احداث سوله ورزشی در روستای ولایت رود بخش آسارا اشاره کرد که سه فرماندار آمد و رفت اما مشکل مردم ولایت رود برای واگذاری زمین حل نشد.

وی تاکید کرد: حل مشکلات حوزه گردشگری استان به ویژه در رابطه با بخش آسارا که می تواند به واسطه وجود ظرفیت های گردشگری برای استان البرز و تهران کافی باشد، در گرو برنامه ریزی مسئولان و ورود قوی مدیران این حوزه است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

عملکرد اداره کل میراث ستودنی است

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای در ادامه عملکرد اداره کل میراث فرهنگی استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ظرفیت های بالای گردشگری بخش آسارا نیازمند توجه و حمایت تمامی مسئولان استان است در این راستا علی رغم آنکه مدت زمان کوتاهی از عمر اداره کل میراث استان می گذرد اما اتفاقات مهمی به وقوع پیوسته است که می تواند موجبات رشد و توسعه استان رقم بزند.

وی تاکید کرد: حمایت و پشتیبانی از این اداره کل برای بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت صنعت توریسم وظیفه تمامی مسئولان استان است که با همراه شدن ورود قوی این مدیریت می تواند آینده روشنی را برای این استان ترسیم کند.