به گزارش خبرنگار مهر، "محمدرضا آذرشکیب" کشتی گیر کرجی وزن 120 کیلوگرم پس از کنار گذاشته شدن از ترکیب تیم اعزامی به رقابتهای آسیایی ازبکستان در مرحله جدید اردوی تیم ملی حاضر نشد.

دارنده مدال نقره جوانان جهان در مرحله جدید اردوی تیم ملی که از روز 11 اردیبهشت ماه در محل خانه کشتی تهران آغاز شده است بدون هماهنگی با کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد به اردو نیامده است. کادر فنی تیم ملی دلیل کنار گذاشته شدن این کشتی گیر و میدان دادن به "کمیل قاسمی" را کشتی تدافعی این کشتی گیر و میدان دادن به نفرات جوان و آینده دار عنوان کرده اند.

رقابتهای کشتی قهرمانی بزرگسالان آسیا از روز 29 اردیبهشت ماه در شهر تاشکند ازبکستان آغاز می شود.