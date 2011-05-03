نوسانات قیمت مرغ در خراسان شمالی متاثر از استان های همجوار است

حبیب الله عطاردی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: نوسانات اخیر قیمت مرغ گرم سراسری بوده است و مختص استان خراسان شمالی نیست.

وی گفت: بخشی از مرغ گرم مصرفی استان از واحدهای مرغداری استان تهیه و بخش دیگر نیز از شهر های مشهد و گنبد تامین می شود.

وی تصریح کرد: قیمت مرغ گرم در این استان ها نیز بین 50 تا 100 تومان در نوسان نیز بوده است.

این مسئول در ادامه با بیان این که روز گذشته مرغ گرم در استان با قیمت سه هزار و 130 تومان و امروز با قیمت سه هزار و 30 تومان به فروش رسید، خاطر نشان ساخت: در حال حاضر در عرضه مرغ زنده هیچ مشکلی وجود ندارد و با افزایش عرضه نیز، نوسانات قیمت مرغ کاهش می یابد.

عطاردی همچنین به عرضه تخم مرغ در استان نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، تخم مرغ مصرفی استان از دو کانال بازار آزاد و شرکت های توزیعی تخم مرغ تامین و توزیع می شود که قیمت تخم مرغ در بازار آزاد، دو هزار و 150 تا دو هزار و 200 تومان و تخم مرغ توزیعی شرکت ها نیز هزار و 750 تا هزار و 950 تومان در بازار مصرف به فروش می رسد.