به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی گویا افزود: فعالیت داوطلبان روستایی در این مناطق در زمینه آموزش به مردم از دیگر برنامه هایی است که در جهت حذف بیماری مالاریا در کشور موثر است.

وی اظهار داشت: در سالهای خیلی دور یک سوم مردم ما به مالاریا مبتلا بودند که در حال حاضر این بیماری به منطقه جنوب شرق کشور شامل مرکز و جنوب سیستان و بلوچستان ، جنوب کرمان و شرق هرمزگان محدود شده است و در بقیه استانهای کشور موراد معدودی از مالاریا از طریق نیش پشه را شاهدیم.

گویا گفت: موارد ابتلا به این بیماری در سالهای اخیر در کشورمان رو به کاهش است به گونه ای که در سه سال گذشته آمار مبتلایان از 18 هزار نفر در سال به حدود 3 هزار نفر در سال 89 رسیده است.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: از مبتلایان به مالاریا در سال 89 بیش از یک هزار و 300 نفر جزو مهاجران کشورهای همسایه بوده اند.

وی تاکید کرد: ما برای حذف مالاریا به همکاری نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مربوطه در مناطق مرزی نیاز داریم.

گویا گفت: در استان فارس کانونهای کوچکی از انتقال مالاریا در مناطقی مانند فسا و جهرم داشتیم که در حال حاضر به حداقل رسیده و در حال حذف است.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت اظهار داشت: حذف مالاریا یک هدف دست یافتنی است که در مرحله اول نیاز به تفکر جدید دارد.

گویا افزود: زمانی می توانیم بگوییم مالاریا حذف شده که در کشور حتی یک مورد انتقال محلی مالاریا از طریق نیش پشه وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ایران در منطقه جزو کشورهای در حال حذف مالاریا است، گفت: آموزش عمومی در زمینه نشانه های مالاریا و شیوه مراجعه و درمان و تشخیص زودهنگام بیماری به ویژه در مناطقی که انتقال محلی داریم از جمله فعالیتها در راستای حذف مالاریا در کشور است.

گویا افزود: شرایط به گونه ای فراهم شده که امکان تشخیص مالاریا با آزمایش خون حتی در دورافتاده ترین روستاها نیز میسر گردیده است.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت گفت: برنامه دیگر در زمینه مهمترین اقدامات برای حذف مالاریا کنترل ناقل بیماری است و اینکه ما چطور بتوانیم از ارتباط پشه با انسان جلوگیری کنیم و یا به محل زایش و تکثیر پشه ها دسترسی پیدا نماییم و آنها را با اقدامات کنترلی لازم مهار کنیم.

گویا افزود: درمان به موقع و سریع بیمار مبتلا به مالاریا نیز از اقدامات مهم انجام شده در حذف این بیماری است زیرا در صورت درمان دیرهنگام یا ناقص و پیگیری نشدن پس از درمان احتمال بازگشت بیماری وجود دارد.

مالاریا هر 45 ثانیه موجب مرگ یک کودک در دنیا می شود.

